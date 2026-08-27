Burim Ramadani: Edhe glukoza në spitalet e Kosovës vjen nga Serbia – tregojini popullit pse dhe qysh
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me furnizimin e institucioneve shëndetësore publike me produkte të importuara nga Serbia.
Ramadani ka publikuar fotografi nga një prej klinikave publike të Kosovës, duke thënë se edhe glukoza e përdorur në spitalet publike është e prodhuar në Serbi.
“Në spitalet e shtetit tonë, edhe Glukoza vjen nga Serbia. Tregojini popullit PSE dhe QYSH?”, ka shkruar Ramadani.
Ai ka kritikuar Qeverinë e Kosovës, duke thënë se glukoza e prodhuar në Vërshac të Serbisë blihet nga institucionet e Kosovës.
“Patriotizmi nuk matet me fjalë e nuk është fushatë elektorale. Glukoza e prodhuar në Vrsac të Serbisë blihet nga Qeveria e Kosovës”, ka deklaruar Ramadani.
Deputeti i Aleancës ka përmendur edhe produkte dhe furnizime të tjera që, sipas tij, vazhdojnë të vijnë nga Serbia.
“Infuzionet nga Serbia, gurë e zallë nga Serbia, vagonat në Serbi… Serbia nuk e ka pasur tregun e Kosovës veç kur ishte Taksa 100%”, ka shkruar ai.
Ramadani ka theksuar se fotografitë janë realizuar sot në një prej klinikave publike të Kosovës.
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