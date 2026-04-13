☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 13 April 2026
S&P 500 6,849 ▲0.48%
DOW 47,986 ▲0.15%
NASDAQ 23,060 ▲0.68%
NAFTA 98.83 ▲2.34%
ARI 4,755 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
₿ CRYPTO
BTC $72,194 ▲ +1.54% ETH $2,225 ▲ +1.04% XRP $1.3376 ▲ +0.44% SOL $82.9400 ▲ +0.89%
13 Apr 2026
Breaking
GJERMANI- Qindra fluturime të Lufthansa anulohen, pilotët nisin grevën dyditore U ankua se i pikonte tavani, policia bën zbulimin e papritur në shtëpinë e fqinjës Bylisi dhe Dinamo City ndahen në barazim, dy kartonë të kuq në Ballsh Vllaznia ka arsye të festojë, shkodranët janë zyrtarisht ekipi i parë që sigurojnë “Final Four” Atletico Madrid-Barcelona, Simeone: Në fushë për të fituar sërish
Menu
Sporti

Bylisi dhe Dinamo City ndahen në barazim, dy kartonë të kuq në Ballsh

· 2 min lexim

Ka përfunduar në rezultatin 1-1 sfida mes Bylisit dhe Dinamo City, e luajtur në Ballsh dhe e vlefshme për javën e 31-të të Superligës shqiptare të futbollit.

Ndeshja, e cila ishte e parafundit për këtë javë, dhuroi mjaft emocione. Vendasit arritën të kalonin të parët në avantazh. Në minutën e 9’, për Bylisin shënoi Aboubacar Camara. Goli i barazimit për Dinamo City erdhi në minutën e 82-të me autor André Teixeira.

Takimi u karakterizua edhe nga dy kartonë të kuq: fillimisht u ndëshkua me karton të kuq direkt lojtari i Bylisit, Perndreca, ndërsa më pas, për shkak të kartonit të dytë të verdhë, u largua nga fusha edhe dinamoviti Goudiaby.

Me këtë barazim, Dinamo i jep një mundësi të artë Partizanit për të marrë vendin e katërt në klasifikim, nëse fiton ndaj Elbasanit në ndeshjen e mbrëmjes në qytetin e ballokumeve.

Nga ana tjetër, Bylisi mbetet i përfshirë në garën për mbijetesë. Pas Flamurtarit që ndodhet në vendin e fundit me 26 pikë, Tirana, Bylisi dhe Vora ndahen në kuotën e 31 pikëve.

Nga Superliga zbresin dy skuadrat e fundit, ndërsa e treta nga fundi luan ndeshje play-out me skuadrën që renditet e treta në Kategorinë e Parë.

Rezultatet java 31′

Standings provided by Sofascore

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu