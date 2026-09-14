Caitlin Clark i përgjigjet gazetares për pyetjen mbi miqësinë me Angel Reese
Pas fitimit të medaljes së artë në Kupën e Botës të FIBA-së, Caitlin Clark i përgjigj shkurt një gazetarjeje që e pyeti nëse është shoqe me Angel Reese. Clark e mbylli menjëherë temën: «Ne gjithmonë kemi qenë shoqe», tha ajo, duke shtuar me ton të prerë: «Mos e tentoni atë. Mos e tentoni atë.»
Siç raporton Bleacher Report, rivaliteti mes Clark dhe Reese nisi në garat kolegiale—Clark te Iowa dhe Reese te LSU—dhe u përforcua gjatë ndeshjeve të mëdha, përfshirë finalen kombëtare të vitit 2024. Të dyja kanë pasur shkëmbime të forta në fushë, por burimet theksojnë edhe respektin reciprok; Reese po ashtu ka folur me fjalë miradie për Clark më herët gjatë javës.
Përplasjet e tyre në parket kanë vazhduar në WNBA dhe kanë ndezur diskutime midis tifozëve, por pas bashkëlojës së së fundit duket se rivaliteti mbetet kryesisht sportiv. Bashkëlojtarët dhe tifozët presin që të dyja të jenë figura kryesore edhe në përfaqësimet kombëtare femërore për vitet e ardhshme.
Sipas Bleacher Report, përgjigjja e Clark tregoi qartë se marrëdhënia e tyre është personale dhe e ndarë nga intensiteti i konkurencës në fushë.
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