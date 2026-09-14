Një gjuajtje futbolli e Sophie Cunningham përplaset në stativën e mikrofonit para garës së NASCAR
Sophie Cunningham, lojtare e Indiana Fever, provoi një gjuajtje futbolli gjatë një aktiviteti përpara garës Enjoy Illinois 300 të serisë NASCAR Cup. Gjatë përgatitjeve përpara eventit, topi përfundoi duke goditur stativën e mikrofonit në zonën ku po zhvillohej shfaqja.
Siç raporton Bleacher Report, vetë gjuajtja nuk ishte e keqe, por pajisjet audiovizive që ndodheshin përsëri në vijën e gjuajtjes e bënë rezultatin të papritur dhe të komik për të pranishmit. Pamjet e momentit tregojnë reagime me të qeshura nga publiku dhe nga vetë Cunningham.
Ngjarja u trajtua si një episod i lehtë para garës dhe nuk ka raporte për dëmtime; Bleacher Report thekson se videoja u përhap shpejt dhe u prit si një moment argëtues gjatë ngjarjes para-start.
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