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14 Sht 2026
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Një gjuajtje futbolli e Sophie Cunningham përplaset në stativën e mikrofonit para garës së NASCAR

· 1 min lexim

Sophie Cunningham, lojtare e Indiana Fever, provoi një gjuajtje futbolli gjatë një aktiviteti përpara garës Enjoy Illinois 300 të serisë NASCAR Cup. Gjatë përgatitjeve përpara eventit, topi përfundoi duke goditur stativën e mikrofonit në zonën ku po zhvillohej shfaqja.

Siç raporton Bleacher Report, vetë gjuajtja nuk ishte e keqe, por pajisjet audiovizive që ndodheshin përsëri në vijën e gjuajtjes e bënë rezultatin të papritur dhe të komik për të pranishmit. Pamjet e momentit tregojnë reagime me të qeshura nga publiku dhe nga vetë Cunningham.

Ngjarja u trajtua si një episod i lehtë para garës dhe nuk ka raporte për dëmtime; Bleacher Report thekson se videoja u përhap shpejt dhe u prit si një moment argëtues gjatë ngjarjes para-start.

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