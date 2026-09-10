Cavan Sullivan shkëlqen me tri asistime, Philadelphia fiton 5-0 ndaj FC Cincinnati
Philadelphia Union shënoi fitore të thellë 5-0 ndaj FC Cincinnati, ku 16-vjeçari Cavan Sullivan ishte në qendër të vëmendjes me tri asistime. Vëlai i tij, Quinn Sullivan, shtoi një gol dhe dy asistime, duke bërë që çiftit të vëllezërve t’u regjistrohen gjashtë kontribuime në një ndeshje dhe të barazohet rekordi i Gonzalo e Federico Higuaín. Sulmin e mbylli Bruno Damiani me një hat-trick, ndërsa skuadra vijon formën e mirë nën drejtimin e përkohshëm të trajnerit Ryan Richter, i cili ka 7 fitore, 0 humbje dhe 2 barazime që nga ndërprerja për Kupën e Botës.
Siç raporton mlssoccer, performanca e Cavan-it është pjesë e një forme të gjatë: ai ka shënuar nëntë kontribute në gola (3 gola dhe 6 asistime) në një seri prej gjashtë ndeshjesh dhe po zgjat një rrugë historike për moshën e tij. Po ashtu, Philadelphia ka arritur një rekord të ligës me 10 ndeshje radhazi në të cilat një adoleshent ka kontribuar në gol, dhe përballë kësaj periudhe të mirë është edhe komenti i trajnerit të kombëtares së SHBA-së, Mauricio Pochettino, i cili pati tërhoqur vëmendjen për mundësinë e thirrjes së disa perspektivave të rinj nga Philadelphia për dritaren ndërkombëtare të shtatorit.
Momenti ishte emocionues për Quinn Sullivan, i cili u rikthye pas një dëmtimi të rëndë të kryqëzimeve të vitit 2025; ai e përshkroi golin si një ngarkesë që u hoq nga shpatullat. Trajneri Richter u shpreh i kënaqur për rikthimin e Quinn dhe për sinergjinë me Cavan-in, ndërsa Damiani, pas realizimit të hat-trickut, tha se ndihet emocional dhe i lumtur që po përmirësohen lojtarët dhe rezultatet; ai tani i afrohet me një gol totalit prej shtatë golash që pati në sezonin 2025, me dhjetë ndeshje ende për t’u luajtur në këtë kampionat.
Union do të luajë së shpejti në Snapdragon Stadium kundër San Diego FC në një përballje të dielën në mbrëmje, duke kërkuar të vazhdojë serinë prej nëntë ndeshjesh pa humbje; këtë informacion e përmbledh edhe vetë mlssoccer.
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