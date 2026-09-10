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10 Sep 2026
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MLS

Një Griezmann i shndritshëm, Orlando ngjitet në renditje me seri golash

· 2 min lexim

Antoine Griezmann vendosi dy gola në fitoren 3-2 të Orlando City ndaj Atlanta United, duke shënuar për të katërtën ndeshje radhazi dhe duke realizuar sërish golin vendimtar për ta kompletuar dygolëshin. Me këtë rezultate, Orlandos i shtohet optimizmi në garën për një vend në play-off dhe skuadra mbetet e paçmendur kur Griezmann shënon, duke fituar pesë nga gjashtë ndeshjet në të gjitha garat kur ai gjen rrjetën.

Siç raporton mlssoccer, kampioni i Botës barazoi fillimisht për Orlando me një përfundim në rrëshqitje dhe më pas shënoi golin e fitores pas një kombinimi me sulmuesin 19-vjeçar Justin Ellis. Bashkëpunimi me të riun vendas ka qenë kyç: ata kanë ndërlidhur katër nga shtatë golat e Griezmannit me fanellën e Orlandos, dhe gjashtë nga këto shtatë gola janë realizuar në katër ndeshjet e fundit.

Në një sezon që pati nisje të ngadaltë, Orlando ka ngjitur pozitat dhe tani mban vendin e gjashtë në Konferencën Lindore, duke shfaqur synime jo vetëm për të hyrë në play-off, por edhe për të qenë konkurrent serioz brenda tyre. Mesfushori Joran Gerbet vlerësoi ndeshjen si një fitore të madhe në transfertë dhe theksoi rëndësinë e momentit: skuadra duhet të ruajë ritmin për të arritur objektivat e saj.

Orlando kishte siguruar më parë një tjetër fitore falë një goli të Griezmann në sfidën me San Diego FC, dhe që nga debutimi i tij më 22 korrik skuadra ka regjistruar pesë fitore në kampionat. Tani ata shikojnë ndeshjen me Toronto FC të shtunën dhe më pas udhëtimin drejt Columbus për gjysmëfinalen e U.S. Open Cup, një seri përballjesh që, sipas mlssoccer, mund të vendosë vazhdimësinë e këtij momentumi.

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