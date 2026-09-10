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MLS

Rafael Navarro shënon dy gola në startin e parë si titullar për St. Louis

· 2 min lexim

Një javë pasi u transferua nga Colorado Rapids te St. Louis CITY SC në marrëveshjen më të madhe në histori të MLS-së për blerje-lojtarësh, deri në 12.25 milionë dollarë, Rafael Navarro bëri startin e tij të parë si titullar dhe shënoi dy gola në barazimin 2-2 ndaj Portland Timbers.

Siç raporton mlssoccer, vetëm pas 34 sekondash Navarro dha sinjalin e tij për tifozët e St. Louis, duke përfunduar në gol një asist të Tomas Totland. Ai riktheu avantazhin e skuadrës në minutën e 51-të, duke devijuar me kokë një këndore që përfundoi në rrjetë. Kristoffer Velde barazoi për Portlandin dhe më vonë shënoi edhe me një goditje dënimi në minutën e 89-të, për të siguruar rezultatin përfundimtar.

Dy golat e Navarro e çojnë fushatat e tij këtë sezon në MLS në 12 gola dhe 4 asistime. Për St. Louis, performanca e sulmuesit përforcon një seri imponuese pa humbje: skuadra vazhdon pa pësuar humbje në 15 ndeshje të njëpasnjëshme në të gjitha garat, përfshirë 14 ndeshje rresht pa humbje në MLS, dhe renditet e gjashta në Konferencën Perëndimore me 38 pikë, e barabartë me San Jose-në në vendin e pestë dhe vetëm dy pikë prapa FC Dallas për vendin e katërt që jep avantazhin e shtëpisë në fazën e play-off.

St. Louis do të rikthehet në fushë të shtunën në shtëpi ndaj Minnesota United FC në Energizer Park (20:30 ET), një përballje ku pritet të provohet nëse formacioni dhe sulmuesi i ri do të mbajnë ritmin. Sipas mlssoccer, pritshmëritë për një garë të gjatë në play-off dhe objektiva të trofeve janë rritur që tani.

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