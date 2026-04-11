EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8714 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4167 EUR/TRY 52.3192 EUR/JPY 186.62 EUR/CAD 1.6210
S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 % S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8714 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4167 EUR/TRY 52.3192 EUR/JPY 186.62 EUR/CAD 1.6210 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8714 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4167 EUR/TRY 52.3192 EUR/JPY 186.62 EUR/CAD 1.6210
11 Apr 2026
Sporti

Çelikoviç: Vllaznia si Hajduku i Splitit, duam fitoren ndaj Teutës

· 1 min lexim

Mbrojtësi i Vllaznisë, Jasmin Çelikoviç, ka folur për mediat në prag të sfidës kundër Teutës që do të luhet nesër në “Loro Boriçi” dhe do të transmetohet në RTSH në orën 19:00.

“Teuta është një ekip shumë i fortë, por edhe kanë disa lojtarë që ne mendojmë se do i përgjigjemi, dhe do i shfrytëzojmë këto defekte që kanë te lojtarët. Ishalla do marrim fitore.

Jam shumë i kënaqur. Klubi Vllaznia është ndër më të fortit në kampionatin shqiptar. Dhe mund ta krahasoj si me qenë te Hajduk Split. Dhe shikoj në të gjitha pikëpamjet e klubit. Dhe aq më tepër te tifozeria që ka, jetojnë me futbollin.

Rival? Elbasani është që luajmë edhe jashtë, por të gjithë ekipet që do luajmë tani janë aty-aty. Të gjithë janë të fortë”, ka thënë mes të tjerash Çelikoviç.

