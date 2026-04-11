Çelikoviç: Vllaznia si Hajduku i Splitit, duam fitoren ndaj Teutës
Mbrojtësi i Vllaznisë, Jasmin Çelikoviç, ka folur për mediat në prag të sfidës kundër Teutës që do të luhet nesër në “Loro Boriçi” dhe do të transmetohet në RTSH në orën 19:00.
“Teuta është një ekip shumë i fortë, por edhe kanë disa lojtarë që ne mendojmë se do i përgjigjemi, dhe do i shfrytëzojmë këto defekte që kanë te lojtarët. Ishalla do marrim fitore.
Jam shumë i kënaqur. Klubi Vllaznia është ndër më të fortit në kampionatin shqiptar. Dhe mund ta krahasoj si me qenë te Hajduk Split. Dhe shikoj në të gjitha pikëpamjet e klubit. Dhe aq më tepër te tifozeria që ka, jetojnë me futbollin.
Rival? Elbasani është që luajmë edhe jashtë, por të gjithë ekipet që do luajmë tani janë aty-aty. Të gjithë janë të fortë”, ka thënë mes të tjerash Çelikoviç.
The post Çelikoviç: Vllaznia si Hajduku i Splitit, duam fitoren ndaj Teutës appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.