EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
08 Apr 2026
Sporti

Çfarë është Këpuca e Artë e Kupës së Botës? Një vështrim mbi 7 fituesit e fundit dhe favoritët për vitin 2026

7 Fituesit e Mëparshëm të Këpucës së Artë të Kupës së Botës FIFA (Foto: Getty Images)

Shënimi i golave ​​në skenën më të madhe të botës është ajo që përcakton madhështinë e Kupës së Botës, dhe për një grup të zgjedhur lojtarësh, kjo do të thotë gjithashtu fitimi i Këpucës së Artë. Ndërsa turneu i vitit 2026 afrohet, një brez i ri yjesh do të ndjekë këtë nder. Por cilët ishin lojtarët e fundit që e morën atë, dhe çfarë duhet në të vërtetë për të fituar?

Çfarë është Këpuca e Artë e Kupës së Botës?

Këpuca e Artë i jepet lojtarit që shënon më shumë gola gjatë një turneu të Kupës së Botës FIFA, duke e bërë atë një nga nderimet individuale më prestigjioze në futboll.

Çmimi është dhënë zyrtarisht që nga viti 1982, kur fillimisht njihej si “Këpuca e Artë” përpara se të riemërohej Këpuca e Artë në vitin 2010.

MADRID, SPANJË – 31 TETOR: Një pamje e detajuar e Trofeut të Këpucës së Artë 2024-2025 në Estadio Santiago Bernabeu më 31 tetor 2025 në Madrid, Spanjë. (Foto nga Angel Martinez/Getty Images)

Ndërsa golashënuesit më të mirë janë ndjekur që nga Kupa e parë e Botës në vitin 1930, lojtarët e mëparshëm janë njohur vetëm në mënyrë retroaktive pasi çmimi u prezantua.

Nëse lojtarët janë të barabartë në gola, FIFA përdor barazime për të vendosur fituesin. Që nga viti 1994, barazimi i parë është asistimi, dhe nëse lojtarët janë ende të barabartë, çmimi i shkon lojtarit që luajti më pak minuta – duke shpërblyer efikasitetin, si dhe aftësinë për të shënuar.

FIFA gjithashtu jep një Këpucë Argjendi dhe një Këpucë Bronzi për golashënuesit e dytë dhe të tretë më të lartë në secilin turne.

7 fituesit e fundit të Këpucës së Artë të Kupës së Botës

2022 (Katar): Kylian Mbappé (Francë) – 8 gola

 

LUSAIL CITY, KATAR – 18 DHJETOR: Kylian Mbappe i Francës pozon me torfenë e Këpucës së Artë adidas në ceremoninë e ndarjes së çmimeve pas ndeshjes finale të Kupës së Botës FIFA Katar 2022 midis Argjentinës dhe Francës në stadiumin Lusail më 18 dhjetor 2022 në Lusail

Kylian Mbappé dha një nga performancat më të paharrueshme të Këpucës së Artë në historinë e Kupës së Botës. Ai hyri në finale i barabartë me Lionel Messi-n, pastaj shënoi një tregolësh për të përfunduar turneun me tetë gola – totali më i lartë në një Kupë Bote që nga viti 2002.

Dy nga këto gola erdhën në kohën e rregullt, duke përfshirë një penallti dhe një volej që barazoi rezultatin e Francës, përpara se të shtonte një tjetër penallti në kohën shtesë. Edhe pse Franca humbi ndaj Argjentinës në një gjuajtje penalltish, Mbappé u bë vetëm lojtari i dytë që shënoi një tregolësh në një finale të Kupës së Botës.

QYTETI I LUSAIL, KATAR – 18 DHJETOR: Kylian Mbappe i Francës ecën pranë trofeut të Kupës së Botës FIFA pasi fitoi çmimin “Këpuca e Artë” pas ndeshjes finale të Kupës së Botës FIFA Katar 2022 midis Argjentinës dhe Francës në stadiumin Lusail më 18 dhjetor 2022
2018 (Rusi): Harry Kane (Angli) – 6 gola

NIZHNY NOVGOROD, RUSI – 24 QERSHOR: Harry Kane i Anglisë feston pasi shënoi një penallti për golin e dytë të ekipit të tij gjatë ndeshjes së grupit G të Kupës së Botës FIFA 2018 FIFA Rusi midis Anglisë dhe Panamasë në stadiumin Nizhny Novgorod më 24 qershor 2018 në Nizhn

Vrapimi i “Këpucës së Artë” i Harry Kane ndihmoi Anglinë të arrinte gjysmëfinalen e parë të Kupës së Botës në dekada.

Kane shënoi gjashtë gola, përfshirë një “hat-trick” kundër Panamasë në fazën e grupeve.

Tre nga golat e tij erdhën nga penalltitë, më shumë se çdo lojtar tjetër në një Kupë të vetme Bote. Ai u bë lojtari i parë anglez që fitoi Këpucën e Artë që nga Gary Lineker në vitin 1986.

TOPSHOT – Sulmuesi i Anglisë, Harry Kane, merr çmimin e Këpucës së Artë si golashënuesi më i mirë në Kupën e Botës 2018 në Rusi, përpara ndeshjes së futbollit të Ligës së Kombeve UEFA midis Anglisë dhe Spanjës në stadiumin Wembley në Londër më 1 shtator.

2014 (Brazil): James Rodríguez (Kolumbi) – 6 gola

TOPSHOT – Mesfushori i Kolumbisë, James Rodriguez, feston pasi shënoi një gol gjatë ndeshjes së futbollit të Grupit C midis Kolumbisë dhe Bregut të Fildishtë në stadiumin kombëtar Mane Garrincha në Brasilia gjatë Kupës së Botës FIFA 2014 më 19 qershor 2014.

James Rodríguez shënoi gjashtë gola në pesë ndeshje për t’u shpallur golashënuesi më i mirë i turneut, duke ndihmuar Kolumbinë të arrinte në çerekfinale – rezultati më i mirë në historinë e Kupës së Botës të vendit në atë kohë.

Ai shënoi në çdo ndeshje që luajti Kolumbia, përfshirë të dy golat në fitoren 2-0 ndaj Uruguait në raundin e 16-tave. Goli i tij i parë në atë ndeshje – një kontroll gjoksi dhe një volej nga jashtë zonës – u votua më vonë si fitues i Çmimit FIFA Puskás për vitin 2014.

Rodríguez shtoi gjithashtu dy asiste gjatë turneut, duke theksuar rolin e tij si golashënues dhe organizator në sulmin e Kolumbisë.

MADRID, SPANJË – 7 GUSHT: Futbollisti James Rodriguez merr Trofeun e Këpucës së Artë adidas në Valdebebas të Real Madridit në shenjë njohjeje për shënimin e më shumë golave ​​gjatë Kupës së Botës FIFA 2014 më 7 gusht 2014 në Madrid, Spanjë. (Foto nga Denis Doyle
2010 (Afrika e Jugut): Thomas Müller (Gjermani) – 5 gola

KEJP TAUN, AFRIKË E JUGUT – 3 KORRIK: Thomas Mueller i Gjermanisë (i majtë) feston shënimin e golit të parë gjatë Kampionatit Botëror FIFA 2010

Thomas Müller shënoi pesë gola dhe shtoi tre asiste gjatë turneut, duke përfunduar i barabartë me golat e Wesley Sneijder, David Villa dhe Diego Forlán.

Ai fitoi Këpucën e Artë në barazimin e asisteve, duke u bërë lojtari i parë që nga futja e rregullit që e mori çmimin në këtë mënyrë.

HERZOGENAURACH, GJERMANI – 14 DHJETOR: Thomas Mueller i Gjermanisë pozon me Trofeun e Fituesit të Këpucës së Artë adidas në selinë e adidas më 14 dhjetor 2010 në Herzogenaurach, Gjermani. (Foto nga Getty Images për adidas)

Në moshën 20 vjeç, Müller fitoi gjithashtu çmimin e Lojtarit më të Mirë të Ri ndërsa Gjermania përfundoi e treta, duke shënuar shpërthimin e tij në skenën ndërkombëtare.

36-vjeçari aktualisht luan në Major League Soccer (MLS) për Vancouver Whitecaps.

2006 (Gjermani): Miroslav Klose (Gjermani) – 5 gola

BERLIN – 30 QERSHOR: Miroslav Klose i Gjermanisë feston shënimin e një goli barazimi gjatë ndeshjes çerekfinale të Kupës së Botës FIFA Gjermani 2006 midis Gjermanisë dhe Argjentinës, të luajtur në Stadiumin Olimpik më 30 qershor 2006 në Berlin, Gjermani. (Foto nga Sh
Miroslav Klose shënoi pesë gola duke udhëhequr të gjithë lojtarët në Kupën e Botës 2006, përfshirë dy në ndeshjen hapëse të Gjermanisë kundër Kosta Rikës.

Ai gjeti rrjetën në katër ndeshje të ndryshme gjatë turneut, duke ndihmuar Gjermaninë të arrinte në gjysmëfinale përpara se të përfundonte e treta.

Klose më vonë u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në historinë e Kupës së Botës me 16 gola gjithsej në katër turne, një rekord që ai e vendosi në vitin 2014.

DORTMUND, GJERMANI – 4 korrik: Miroslav Klose i Gjermanisë duke vrapuar gjatë ndeshjes gjysmëfinale të finales së Kupës së Botës FIFA 2006 midis Gjermanisë dhe Italisë në Westfalenstadion më 4 korrik 2006 në Dortmund, Gjermani. (Foto nga Stewart Kendall/Sportsphoto/Allstar nëpërmjet

2002 (Koreja e Jugut/Japoni): Ronaldo (Brazil) – 8 gola

17 qershor 2002, Kobe: Brazili kundër Belgjikës – Kupa e Botës FIFA: Ronaldo feston pasi shënoi golin e dytë për Brazilin. (Foto nga Mark Leech/Offside nëpërmjet Getty Imazhe)

Ronaldo Luís Nazário de Lima (R9) shënoi tetë gola në shtatë ndeshje për të përfunduar si golashënuesi më i mirë i turneut.

Ai shënoi në gjashtë nga shtatë ndeshjet e Brazilit, përfshirë të dy golat në fitoren 2-0 ndaj Gjermanisë në finale.

Performanca e ndihmoi Brazilin të fitonte titullin e pestë të Kupës së Botës dhe shënoi rikthimin e Ronaldos në nivelin më të lartë pasi humbi finalen e vitit 1998 dhe u përball me lëndime serioze në gju në vitet që pasuan.

Ronaldo Luís Nazário de Lima i Brazilit feston fitoren me flamurin e Brazilit pas ndeshjes së finales së Kupës së Botës FIFA 2002 midis Gjermanisë dhe Brazilit në Yokoama më 30 qershor, Kore Japoni (Foto nga Alessandro Sabattini/Getty Images)

1998 (Francë): Davor Šuker (Kroaci) – 6 gola

LYON, FRANCË – 4 korrik: Davor Suker i Kroacisë feston pas ndeshjes çerekfinale të Kupës së Botës FIFA 1998 midis Gjermanisë dhe Kroacisë në Stade De Gerland në korrik 4, 1998 në Lyon, Francë. (Foto nga Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar nëpërmjet Getty

Davor Šuker e udhëhoqi Kroacinë drejt një vendi të tretë mahnitës në Kupën e Botës së saj të parë si komb i pavarur, duke u bërë një nga yjet më të shquar të turneut.

Ai shënoi në gjashtë nga shtatë ndeshjet e Kroacisë, përfshirë një gol vendimtar në ndeshjen për vendin e tretë kundër Holandës. Qëndrueshmëria e tij para portës ndihmoi në fuqizimin e një prej rezultateve më të habitshme në historinë e Kupës së Botës.

Performanca e Šuker në Këpucën e Artë jo vetëm që ngriti profilin e tij global, por edhe çimentoi mbërritjen e Kroacisë në skenën ndërkombëtare, duke vendosur tonin për suksesin e ardhshëm të vendit në futbollin botëror.

LENS, FRANCË – 14 QERSHOR: Lojtari kroat Davor Suker feston pasi shënoi kundër Xhamajkës në finalet e Kupës së Botës 1998 më 14 qershor 1998 në Lens, Francë. (Foto Allsport/Getty Images)

Favoritet për Këpucën e Artë 2026

FIFA ka identifikuar 10 lojtarë që i konsideron favoritë e hershëm – ose “pararendësit” — për të fituar Këpucën e Artë në Kupën e Botës 2026.

TOPSHOT – Kapiteni i Norvegjisë #09 Erling Braut Haaland feston shënimin e golit të dytë të ekipit të tij gjatë ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës FIFA 2026 midis Italisë dhe Norvegjisë, në stadiumin San Siro, në Milano, më 16 nëntor 2025.

Lista përfshin disa nga emrat më të mëdhenj në futbollin global, së bashku me disa yje në ngritje:

Harry Kane (Angli)
Kylian Mbappé (Francë)
Lionel Messi (Argjentinë)
Erling Haaland (Norvegji)
Nick Woltemade (Gjermani)
Cristiano Ronaldo (Portugali)
Vinicius Jr (Brazil)
Lamine Yamal (Spanjë)
Ousmane Dembélé (Francë)
Lautaro Martínez (Argjentinë)

LISBONË, PORTUGALI – 14 TETOR: Cristiano Ronaldo i Portugalisë feston 1-1 gjatë ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës midis Portugalisë dhe Hungarisë në Estadio Jose Alvalade më 14 tetor 2025 në Lisbonë të Portugalisë (Foto nga Eric Verhoeven/Soccrates /Getty

Shumë nga këta lojtarë janë ndër golashënuesit më të frytshëm në futbollin ndërkombëtar, ndërsa të tjerët janë talente në zhvillim që mund të shpërthejnë në skenën më të madhe të sportit.

Turneu i zgjeruar i vitit 2026 do të përfshijë më shumë ndeshje se kurrë më parë, duke u dhënë sulmuesve më të mirë mundësi shtesë për të shënuar – dhe potencialisht për të sfiduar totalet e fundit të Këpucës së Artë.

Pse duhet t’ju interesojë:

Këpuca e Artë është një nga nderimet individuale më prestigjioze në futboll, duke nxjerrë shpesh në pah yjet e shquar të çdo turneu.

Me zgjerimin e Kupës së Botës 2026 në më shumë ekipe dhe ndeshje, lojtarët do të kenë më shumë mundësi se kurrë për të ndjekur çmimin.

Lionel Messi i Argjentinës feston me trofeun e Kupës së Botës në fund të ndeshjes finale të Kupës së Botës FIFA Katar 2022 midis Argjentinës dhe Francës në stadiumin Lusail më 18 dhjetor 2022 në Lusail City, Katar. (Foto nga Chris Brunskill/Fantasista/Get

Çfarë vjen më pas:

Kupa Botërore FIFA 2026 do të mbahet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.

Me një format më të madh, gara për Këpucën e Artë mund të shohë një total më të lartë golash sesa në turnetë e mëparshëm.

Burimi: Ky artikull është shkruar duke përdorur të dhënat historike të Kupës së Botës FIFA dhe rekordet e turneut.

