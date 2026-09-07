☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,095 ▼ -0.66% ETH $2,487 ▲ +0.15% XRP $1.3979 ▼ -0.8% SOL $103.9500 ▼ -1.6%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Tre javë më parë refuzoi Asllanin, klubi arab merr vendimin për transferimin e Zhegrovës Charles i jep goditjen e fundit Harry dhe Meghan: Nuk ka rikthim në familjen mbretërore Ndryshon harta e botës, OKB miraton projeksionin hartografik të “Equal Earth”! QMK: 26 vatra zjarri në Maqedoni, 5 janë ende aktive Fitues dhe humbës nga karta e WWE Sunday Night’s Main Event: kthimi i Bronson Reed dhe fitorja e Jade Cargill
Menu
roze

Charles i jep goditjen e fundit Harry dhe Meghan: Nuk ka rikthim në familjen mbretërore

· 2 min lexim
Charles i

Mbreti Charles III ka konfirmuar se Princi Harry dhe Meghan Markle nuk do të rikthehen si anëtarë aktivë të familjes mbretërore, pavarësisht zhvendosjes së tyre të fundit në Britani.

Sipas një letre të dërguar në emër të mbretit nga Lord Chamberlain, çifti do të vazhdojë të konsiderohet “qytetar privat”, me aktivitetet e tyre tregtare dhe bamirëse të zhvilluara në mënyrë të pavarur nga monarkia.

Letra rikujton se Harry dhe Meghan hoqën dorë nga detyrat mbretërore në vitin 2020 dhe se marrëveshja e atëhershme mbetet në fuqi. Kjo përjashton edhe mundësinë e një statusi “gjysmë brenda, gjysmë jashtë” të familjes mbretërore.

Harry dhe Meghan u rikthyen në Britani në fund të gushtit së bashku me fëmijët e tyre, Archie dhe Lilibet. Sipas raportimeve, vendimi lidhet me dëshirën për t’u afruar me familjen, veçanërisht me Charles, i cili po përballet me probleme shëndetësore.

Në korrik, mbreti priti çiftin në Highgrove, ku takoi nipërit e tij për herë të parë pas katër vitesh.

Pavarësisht afrimit familjar, Harry dhe Meghan pritet të vazhdojnë aktivitetet e tyre private dhe të jetojnë në një rezidencë jo-mbretërore në Britani.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu