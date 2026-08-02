Chelsea blen Pep Chavarria, shitje rekord për Rayo Vallecano-n e Ivan Balliut
Chelsea ka mbyllur marrëveshjen për afrimin e Chavarria nga Rayo Vallecano. Anësori i majtë do të kalojë te blutë e Londrës për 25 milionë euro, plus bonuset.
Bëhet fjalë për një shitje rekord për klubin spanjoll, ku prej vitesh aktivizohet edhe mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Ivan Balliu. Rayo nuk kishte shitur kurrë më parë një futbollist me shifra të tilla të larta.
Drejtuesit e Rayo-s tentuan ta rritnin çmimin, duke marrë në konsideratë klauzolën prej 50 milionë eurosh në kontratën e Chavarria, por në fund, përpara gati 30 milionë eurove të ofruara nga londinezët, ata nuk rezistuan.
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