☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 01 May 2026
S&P 500 7,240 ▲0.43%
DOW 49,572 ▼0.16%
NASDAQ 25,136 ▲0.98%
NAFTA 102.20 ▼2.73%
ARI 4,635 ▲0.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
₿ CRYPTO
BTC $78,480 ▲ +2.66% ETH $2,307 ▲ +1.93% XRP $1.3952 ▲ +1.65% SOL $84.0200 ▲ +0.93%
S&P 500 7,240 ▲0.43 % DOW 49,572 ▼0.16 % NASDAQ 25,136 ▲0.98 % NAFTA 102.20 ▼2.73 % ARI 4,635 ▲0.12 % S&P 500 7,240 ▲0.43 % DOW 49,572 ▼0.16 % NASDAQ 25,136 ▲0.98 % NAFTA 102.20 ▼2.73 % ARI 4,635 ▲0.12 %
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
01 May 2026
Breaking
Autostrada Trebenisht-Qafë Thanë, UNESCO, së shpejti në Strugë VLEN paralajmëron investim prej 74 milionë euro në shëndetësi, përfshirë dhe Spitalin klinik në Tetovë Kurti emëron tre zëvendësministra Chelsea-Manchester City rishkruan historinë e Kupës FA, nuk kishte ndodhur kurrë më parë në 154 vjet Gjyqi në Hagë/ Ja datat në të cilat mbahen seancat ndaj Hashim Thaçit, dhe liderëve të tjerë të UÇK-së
Menu
Sporti

Chelsea-Manchester City rishkruan historinë e Kupës FA, nuk kishte ndodhur kurrë më parë në 154 vjet

· 1 min lexim

Për herë të parë në historinë 154-vjeçare të Kupës FA në Angli, një gjyqtar ndeshjeje me ngjyrë do të dalë në fushë për finalen e garës më të vjetër në botë, ai është Akil Howson.

Që nga edicioni i parë në vitin 1871, finalja e Kupës FA ka qenë skena për kampionët më të mëdhenj të Anglisë, por për më shumë se një shekull e gjysmë, profesionit të gjyqtarit i ka munguar diversiteti etnik në finalen e tij.

Emërimi i Howson zyrtarisht i jep fund kësaj tabuje, pasi ai do të arbitrojë si (asistent) finalen midis Chelsea-t dhe Manchester City-t në Wembley më 16 maj për herë të parë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu