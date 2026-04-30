🌧️
Tiranë 14°C · Shi 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 106.88 ▲0%
ARI 4,639 ▲1.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,994 ▼ -2.28% ETH $2,258 ▼ -3.61% XRP $1.3710 ▼ -2.27% SOL $82.9600 ▼ -2.89%
30 Apr 2026
Breaking
Menu
Boterori

Chelsea ngushton listën e trajnerëve: Iraola, Marco Silva dhe Xabi Alonso në pole position

· 2 min lexim

Chelsea mbetet pa trajner pas shkarkimit të Liam Rosenior dhe po kërkon një emër të përshtatshëm për stolin për sezonin e ardhshëm. Për pjesën e mbetur të kampionatit klubi ka vendosur të mos bëjë një emërim të ri dhe ka lënë skuadrën nën drejtimin e zëvendëstrajnerit Calum McFarlane.

Sipas telesport, drejtuesit londinezë kanë ngushtuar listën e kandidatëve në tre emra: Andoni Iraola, Marco Silva dhe Xabi Alonso. Nga këta emra, i preferuari për momentin duket të jetë Iraola, ndërsa klubi po vlerëson kërkesa që lidhen me përvojën dhe rezultatin e provuar në nivele të larta.

Klubi nuk po nxitohet me vendimin dhe kërkon një trajner që i përshtatet ambicieve afatgjata. Në fokus është gjetja e një specialisti që ka përvojë në Premier League ose që ka treguar rezultate të qëndrueshme në klube me presion të lartë.

Raporton telesport se Iraola ka njoftuar se do të largohet nga Bournemouth këtë verë; Xabi Alonso aktualisht është pa punë, ndërsa kontrata e Marco Silva me Fulham skadon pas dy muajsh. Drejtuesit e Chelsea po vazhdojnë vlerësimet para se të marrin një vendim për trajnerin e ri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu