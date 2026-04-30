Chelsea ngushton listën e trajnerëve: Iraola, Marco Silva dhe Xabi Alonso në pole position
Chelsea mbetet pa trajner pas shkarkimit të Liam Rosenior dhe po kërkon një emër të përshtatshëm për stolin për sezonin e ardhshëm. Për pjesën e mbetur të kampionatit klubi ka vendosur të mos bëjë një emërim të ri dhe ka lënë skuadrën nën drejtimin e zëvendëstrajnerit Calum McFarlane.
Sipas telesport, drejtuesit londinezë kanë ngushtuar listën e kandidatëve në tre emra: Andoni Iraola, Marco Silva dhe Xabi Alonso. Nga këta emra, i preferuari për momentin duket të jetë Iraola, ndërsa klubi po vlerëson kërkesa që lidhen me përvojën dhe rezultatin e provuar në nivele të larta.
Klubi nuk po nxitohet me vendimin dhe kërkon një trajner që i përshtatet ambicieve afatgjata. Në fokus është gjetja e një specialisti që ka përvojë në Premier League ose që ka treguar rezultate të qëndrueshme në klube me presion të lartë.
Raporton telesport se Iraola ka njoftuar se do të largohet nga Bournemouth këtë verë; Xabi Alonso aktualisht është pa punë, ndërsa kontrata e Marco Silva me Fulham skadon pas dy muajsh. Drejtuesit e Chelsea po vazhdojnë vlerësimet para se të marrin një vendim për trajnerin e ri.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.