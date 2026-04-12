City shënon tre gola kundër Chelsea dhe frikëson Arsenalin
Raundi i 32-të i Premier Ligës i buzëqesh Manchester Cityt. Të besuarit e Guardiolës fituan me rezultatin 3-0 në Stamford Bridge kundër Chelsea. Golat nga O’Reilly, Guehi dhe Doku rigjallëruan garën për titull, duke pasur parasysh se java e ardhshme do të shohë ekipin e Guardiolës të përballet me atë të Artetas, me “Citizens” që kanë gjithashtu një ndeshje më pak të zhvilluar.
Në ditën kur Bernardo Silva bëhet lojtari portugez me më shumë paraqitje në historinë e Premier Ligës (297), Guardiola mund të festojë ngushtimin e diferencës me Arsenalin: tani skuadra e tij është 6 pikë pas skuadrës së Artetas, me përballjen direkte të planifikuar për fundjavën e ardhshme (City ende ka ndeshjen kundër Crystal Palace për të kompensuar).
