S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.84 ▼1.31%
ARI 4,715 ▲0.6%
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $80,980 ▲ +0.01% ETH $2,302 ▲ +0.14% XRP $1.4617 ▼ -0.08% SOL $95.2300 ▼ -0.91%
Seria A

Conceiçao reflekton mbi aventurën kuqezi: Nuk është e lehtë të jesh trajner i Milan, klubi nuk më mbështeti

· 2 min lexim

Milan është zhytur përsëri në një krizë të thellë. Pas një gjysmë të parë të shkëlqyer të sezonit, ku ishin vazhdimisht afër kryesimit, skuadra e Allegri ka rënë ndjeshëm në muajt e fundit, duke rrezikuar kualifikimin në Champions League. Madje ekipi ka fituar më pak pikë sesa Sergio Conceiçao në gjashtë muajt e tij në krye të vitit të kaluar.

Trajneri portugez, aktualisht në Arabinë Saudite si trajner i Al Ittihad, foli për problemet aktuale me të cilat përballet Milan dhe reflektoi mbi përvojën e tij me kuqezinjtë. “Më thirrën për të përfunduar një punë që Fonseca e kishte gjetur të vështirë, edhe pse ai ishte gjithashtu një trajner i shkëlqyer“, i tha trajneri portugez.

“Gjeta një grup që donte të punonte: Superkupa e Italisë ishte në Arabinë Saudite, ne mundëm Juve dhe Inter dhe e fituam atë. Festimi me puro është marka ime dalluese, dhe këtu në Arabinë Saudite i kam dashur purot e mia që kur vera nuk lejohet“, deklaroi Sergio Conceiçao.

Por, më pas dolën problemet e para: “Luanim çdo tre ditë, stërviteshim gjatë ndeshjeve. Shumë video, pak punë në fushë. Por nuk po ankohem. Kur nënshkrova, e dija kalendarin. Megjithatë, ishin gjashtë muaj pozitivë. Arritëm në dy finale. Nuk është e lehtë të jesh trajner i Milan”.

“Ata janë një ekip i mësuar të luajë sezone të nivelit të lartë dhe të fitojë finale të Champions. Në të njëjtën kohë, ishte një kohë e ndërlikuar. Në Milano, gjeta një situatë të vështirë: Pas barazimit të parë me Cagliari, filluan të qarkullonin thashetheme për zëvendësimin tim dhe askush në menaxhim nuk i mohoi ato”, tha portugezi.

“Kam drejtuar disa ekipe dhe mund t’ju them se edhe paqëndrueshmëria e mjedisit buron nga aty: nuk ishte e lehtë të luaje me tifozë që braktisën stadiumin. Kishim nevojë për mbrojtje të madhe nga klubi. Nëse klubi nuk është i fortë, dhoma e zhveshjes nuk mund të jetë e fortë“, tha Conceiçao.

