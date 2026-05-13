Conceiçao reflekton mbi aventurën kuqezi: Nuk është e lehtë të jesh trajner i Milan, klubi nuk më mbështeti
Milan është zhytur përsëri në një krizë të thellë. Pas një gjysmë të parë të shkëlqyer të sezonit, ku ishin vazhdimisht afër kryesimit, skuadra e Allegri ka rënë ndjeshëm në muajt e fundit, duke rrezikuar kualifikimin në Champions League. Madje ekipi ka fituar më pak pikë sesa Sergio Conceiçao në gjashtë muajt e tij në krye të vitit të kaluar.
Trajneri portugez, aktualisht në Arabinë Saudite si trajner i Al Ittihad, foli për problemet aktuale me të cilat përballet Milan dhe reflektoi mbi përvojën e tij me kuqezinjtë. “Më thirrën për të përfunduar një punë që Fonseca e kishte gjetur të vështirë, edhe pse ai ishte gjithashtu një trajner i shkëlqyer“, i tha trajneri portugez.
“Gjeta një grup që donte të punonte: Superkupa e Italisë ishte në Arabinë Saudite, ne mundëm Juve dhe Inter dhe e fituam atë. Festimi me puro është marka ime dalluese, dhe këtu në Arabinë Saudite i kam dashur purot e mia që kur vera nuk lejohet“, deklaroi Sergio Conceiçao.
Por, më pas dolën problemet e para: “Luanim çdo tre ditë, stërviteshim gjatë ndeshjeve. Shumë video, pak punë në fushë. Por nuk po ankohem. Kur nënshkrova, e dija kalendarin. Megjithatë, ishin gjashtë muaj pozitivë. Arritëm në dy finale. Nuk është e lehtë të jesh trajner i Milan”.
“Ata janë një ekip i mësuar të luajë sezone të nivelit të lartë dhe të fitojë finale të Champions. Në të njëjtën kohë, ishte një kohë e ndërlikuar. Në Milano, gjeta një situatë të vështirë: Pas barazimit të parë me Cagliari, filluan të qarkullonin thashetheme për zëvendësimin tim dhe askush në menaxhim nuk i mohoi ato”, tha portugezi.
“Kam drejtuar disa ekipe dhe mund t’ju them se edhe paqëndrueshmëria e mjedisit buron nga aty: nuk ishte e lehtë të luaje me tifozë që braktisën stadiumin. Kishim nevojë për mbrojtje të madhe nga klubi. Nëse klubi nuk është i fortë, dhoma e zhveshjes nuk mund të jetë e fortë“, tha Conceiçao.
