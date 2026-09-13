Dakota Johnson dhe Machine Gun Kelly në një romancë dashurie?
Dakota Johnson dhe Machine Gun Kelly janë fotografuar së bashku në New York City të premten mbrëma, duke ngritur menjëherë dyshimet se mes tyre mund të ketë nisur një romancë.
Sipas fotove të siguruara nga TMZ, aktorja 36-vjeçare dhe këngëtari 36-vjeçar u fotografuan duke zbritur nga një SUV i zi dhe duke hyrë së bashku në apartamentin e Taylor Swift në Tribeca.
Megjithatë, Taylor Swift nuk ndodhej në apartament në atë moment. Sipas TMZ, këngëtarja ishte në Kansas City, ku Travis Kelce po përgatitet për ndeshjen e tij të parë në shtëpi të sezonit.
Dakota Johnson dhe Machine Gun Kelly thuhet se janë njohur në dasmën luksoze të Taylor Swift dhe Travis Kelce, ku të dy ishin të ftuar në korrik. Ky takim i fundit në New York ka bërë që fansat të ngrenë pikëpyetje nëse miqësia mes tyre mund të jetë shndërruar në diçka më shumë.
Lajmi vjen vetëm pak javë pasi u bë e ditur ndarja e Dakota Johnson nga këngëtari Role Model. Sipas një burimi për People, çifti ishte ndarë “prej kohësh”. Ata u fotografuan për herë të fundit së bashku në prill, gjatë një daljeje në Los Angeles.
Para Role Model, Johnson kishte një lidhje prej afro tetë vitesh me Chris Martin.
Ndërkohë, Machine Gun Kelly ka pasur një marrëdhënie të ndërlikuar, me ndërprerje, me Megan Fox. Ata kanë një vajzë së bashku, Saga, e lindur në mars 2025. Kelly ka gjithashtu një vajzë 17-vjeçare, Casie, nga lidhja e tij e mëparshme me Emma Cannon.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.