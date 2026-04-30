De la Fuente: E mirëpresim presionin, Spanja përgatitet me disa mungesa para Botërorit
Kombëtarja e Spanjës shfrytëzoi periudhën pas anulimit të ndeshjes me Argjentinën për të zhvilluar dy miqësore: fitoi 3-0 ndaj Serbisë dhe barazoi 0-0 me Egjiptin. Trajneri Luis de la Fuente tha se nuk shqetësohet nga rezultati i fundit dhe se e pranon rolin e favoritit, duke shtuar: “Më pëlqen ky presion dhe e pranojmë këtë sfidë.”
Raporton telesport se De la Fuente u shpreh edhe mbi vendimet për formacionin, si në rastin e Yamalit: “Pse luajti Yamal? Përgjegjësia ime është të nxjerr formacionin më të mirë të mundshëm, ekipin më të mirë të mundshëm.” Ai konfirmoi gjithashtu një miqësore të fundit në Puebla të Meksikës kundër Perusë më 8 qershor, para debutimit të Spanjës në Kupën e Botës më 15, kundër Kepit të Gjelbër në Atlanta.
Trajneri përmendi mungesat e disa lojtarëve kyç nga skuadra e tij fituese e Euro 2024: Nico Williams, Fabián Ruiz dhe Mikel Merino, të gjithë të dëmtuar. De la Fuente theksoi se nuk është pesimist, por pranoi se skuadra do të përballet me pengesa gjatë përgatitjeve.
Ai sqaroi se Nico është rikthyer në stërvitje, ndërsa Merino ka një dëmtim afatgjatë dhe rikuperimi i tyre do të varet nga ecuria e trajtimit: “Mendoj se të dy do t’ia dalin mbanë, por do të shohim se si do të përparojë rikuperimi i tyre”, tha De la Fuente. Sipas telesport, trajneri mbetet i kujdesshëm dhe i fokusuar te provat përpara nisjes së Botërorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.