Dembélé në fillim, Kane shumë vonë: PSG në finale të Champions League

Finalja e Champions League për sezonin 2025/26 do të jetë Arsenal kundër Paris Saint-Germain. Skuadra franceze u rikthye në finale për të dytin vit radhazi, duke barazuar 1-1 me Bayern në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales në Allianz Arena (6-5 në total). Kampionët në fuqi morën shpejt kontrollin e ndeshjes, në minutën e tretë, Kvaratskhelia shërbeu për Ousmane Dembelé, i cili mundi Neuer dhe e vuri ndeshjen në lëvizje.

Ekipi vendas iu afrua barazimit fillimisht me anë të Luis Diaz dhe më pas me Olise, ndërsa u ankua edhe te gjyqtari për një karton të dytë të verdhë të mundshëm për Nuno Mendes dhe një penallti të pretenduar për prekje me dorë nga Joao Neves.

Portugezi gati sa nuk e bëri rezultatin 2-0 me një gjuajtje me kokë nga një top i vdekur pak çaste para përfundimit të pjesës së parë, por Neuer kreu një mrekulli për ta mbajtur ekipin e tij gjallë.

Në pjesën e dytë, gjermanët kontrolluan posedimin e topit, me kundërshtarët e tyre që mbroheshin shumë mirë dhe mbështeteshin te një Kvaratskhelia i paepur në kundërsulme.

Me praktikisht pak kohë të mbetur (94′), Harry Kane shënoi për ta bërë rezultatin 1-1, por ishte tepër vonë. Luis Enrique i bashkohet Artetës në ndeshjen vendimtare më 30 maj, kur Arsenali dhe Paris Saint-Germain do të luajnë finalen e Champions League 2025/26 në Budapest.

