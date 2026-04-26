26 Apr 2026
Teknologji

Departamenti Amerikan i Shtetit “vjen me një paralajmërim” mbi përpjekjet e pretenduara të kompanive kineze të AI për të përvetësuar teknologji amerikane

U.S. State Department ka nisur një fushatë globale për të paralajmëruar aleatët mbi përpjekjet e pretenduara të kompanive kineze të inteligjencës artificiale për të përvetësuar teknologji amerikane.

Sipas një “paralajmërimi”, diplomatët amerikanë janë udhëzuar të diskutojnë me partnerët ndërkombëtarë shqetësimet për përdorimin e paautorizuar të modeleve të AI.

Në qendër të akuzave është kompania DeepSeek, e cila dyshohet se përdor metoda si “distillation” për të riprodhuar modele të avancuara me kosto më të ulët.

Nga ana tjetër, Kina i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i quajtur të pabaza dhe politike.

Ndërkohë, disa vende perëndimore kanë ndaluar përdorimin e teknologjisë së DeepSeek për shkak të shqetësimeve për privatësinë e të dhënave.

Këto zhvillime pritet të rrisin tensionet mes SHBA-së dhe Kinës në fushën e teknologjisë. /Telegrafi/

