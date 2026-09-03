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Kronika

Dështon pretenca për “Plumbin e Artë”, seanca shtyhet për 17 shtator

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Ka dështuar seanca e parashikuar për shpalljen e pretencës nga SPAK për të pandehurit e dosjes “Plumbi i Artë”.

Shkak për shtyrjen e seancës u bë mungesa e bashkëpunëtorit të drejtësisë, Erion Alibej, dhe avokatit të tij. Seanca e radhës është caktuar më 17 shtator, në orën 10:00.

SPAK pritej të lexonte pretencën për anëtarët e grupit të strukturuar kriminal, të akuzuar për një sërë veprash të rënda penale, mes tyre edhe disa vrasje.

Seanca e sotme ishte gjithashtu ndër të parat ku u zbatua rregullorja e re për aksesin në sallat e gjyqit, e cila parashikon kufizime për gazetarët, përfshirë ndalimin e futjes dhe përdorimit të telefonave celularë, si dhe kërkesa të reja për akreditimin.

Gazetarët kanë refuzuar rregulloren e re, duke kundërshtuar mënyrën e vendosjes së kritereve, për të cilat pretendojnë se nuk janë konsultuar me median.

Për këtë arsye, gazetarët u futën sot në sallën e gjyqit me një dokument identifikimi, në cilësinë e publikut dhe jo përmes procedurës së akreditimit si gazetarë.

Sipas kritereve të reja, për akreditimin kërkohen një sërë të dhënash dhe dokumentesh, përfshirë adresën e banimit dhe një dokument nga redaksia që vërteton marrëdhënien e punës.

Kufizimet për përdorimin e celularëve prekën edhe avokatët që ishin të pranishëm në sallë. Disa prej tyre ngritën shqetësimin se pa telefon nuk kanë mundësi të menaxhojnë kalendarin e seancave dhe çështjeve që përfaqësojnë.

Të tjerë e pritën situatën me ironi. Një prej avokatëve shënoi me stilolaps në dorë datën e seancës së ardhshme, më 17 shtator, duke iu përshtatur rregullave të reja.

Ndërkohë, procesi për dosjen “Plumbi i Artë” vijon, me SPAK që pritet të paraqesë pretencën në seancën e radhës.

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