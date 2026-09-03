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Kronika

Policia jep detaje për ekzekutimin e Viktor Bardhit në Mirditë: U gjend në makinë i vrarë

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Policia ka dalë me njoftim zyrtar për ngjarjen e rëndë të regjistruar mëngjesin e kësaj të enjteje në fshatin Ndërfushas të Mirditës.

Sipas Policisë, rreth orës 09:00, është gjetur i pajetë në automjetin e tij Viktor Bardhi, rreth 65 vjeç, i cili dyshohet se është vrarë me armë zjarri.

Viktima është identifikuar si Viktor Bardhi. Ndërkohë, në zonën e Ndërfushazit është gjetur edhe automjeti i tij i djegur.

Sipas informacioneve paraprake, Viktor Bardhi është vëllai i Martin Bardhit i cili është ekzekutuar në 2023 në Rrëshen.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes.

Ende nuk dihen rrethanat e plota dhe dinamika e ngjarjes.

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