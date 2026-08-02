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Kronika

DETAJE | Të shtënat me armë në Milot, pistat ku po heton Policia

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Të shtënat me armë

Zbardhen detaje të reja nga të shtënat me armë zjarri, të regjistruara mbrëmjen e së shtunës në zonën e Milotit.

Sipas burimeve nga grupi hetimor, ngjarja ka ndodhur në vendin e njohur si ish-Posta e Policisë në Milot.

Burimet bëjnë me dije se, ndërsa automjetet ishin në lëvizje, autori i dyshuar ka qëlluar disa herë me armë zjarri në drejtim të “Audi A7”.

Pavarësisht të shtënave, fatmirësisht nuk ka pasur persona të plagosur. Nga hetimet paraprake, dyshohet se motivi i sulmit lidhet me një konflikt familjar, pasi personi, i cili ishte “shënjestër” ishte divorcuar nga motra e autorit të dyshuar.

Policia po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, ndërsa hetimet janë në vijim për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i Policisë për ngjarjen:

Rreth orës 18:00, te Ura e Milotit, dyshohet se shtetasi Gj. Gj., i cili lëvizte me një automjet tip “Audi”, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të një automjeti tjetër tip “Audi”, në lëvizje, që drejtohej nga shtetasi M. J., 30 vjeç, banues në Rubik.

Nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se nuk ka persona të dëmtuar.

Shërbimet e Policisë vijojnë ndjekjen e autorit të dyshuar.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e plotë ligjor të saj.

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