Dimitarieska-Koçoska: Po forcojmë kontrollin mbi paratë publike
Ministrja e Financave, Gordana Dimitarieska-Koçoska, njoftoi se po ndërmerren hapa për forcimin e sistemit të Revizionit dhe kontrollit të fondeve publike.
Ajo theksoi se është avancuar bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Entit Shtetëror të Revizionit, me fokus në parandalimin dhe zbulimin e parregullsive, mashtrimeve dhe korrupsionit.
ër herë të parë në vend do të zhvillohet një provim kombëtar për marrjen e certifikatës për revizor të autorizuar të brendshëm në sektorin publik.
Sipas ministres, profesionalizimi i Revizionit do të kontribuojë në menaxhim më efikas, ligjor dhe të përgjegjshëm të fondeve publike.
Këto procese, siç thekson ajo, janë pjesë e reformave për forcimin e kontrollit financiar dhe përafrimin me standardet evropiane, në kuadër të Kapitullit 32 – Kontrolli Financiar.
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