Dinamo fluturon drejt Letonisë dy ditë para ndeshjes me Auda
Dinamo nuk pati shumë kohë të festonte për fitoren 3-0 ndaj Aluminij dhe kualifikimin në turin e 3-të të Conference League. Sepse sfida e radhës për blutë vjen shumë shpejt, më 4 gusht (ora 18:00) në Riga të Letonisë ndaj Auda-s.
Kryeqytetasit kanë vendosur të udhëtojnë që sot drejt Letonisë, dy ditë para kësaj përballjeje, për t’u ambientuar me vendin ku luhet ndeshja dhe për të qenë sa më të relaksuar ditën e martë. Këtë praktikë Dinamo e ka ndjekur edhe në dy transfertat e tjera europiane, kundër Astanas në Kazakistan dhe Aluminij në Slloveni.
Trajneri Ilir Daja edhe këtë herë do të bazohet te po ai grup lojtarësh që arriti kualifikimin në turin e tretë të Conference League. Kundërshtari ka marrë vlerësimin maksimal, pasi në turin e dytë eliminoi Steauan e Bukureshtit.
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