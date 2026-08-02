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Sporti

Porto fiton Superkupën dhe parakalon Benfikën me 88 trofe të fituar në Portugali

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“Dragoes” bëhen klubi më i titulluar në Portugali, duke kaluar rivalët e përjetshëm. Provokon trajneri italian pas triumfit të fundit.

Një fitore, që për Porton vlen dyfish. Ka fituar trofeun e Superkupës së Portugalisë, pasi ka mundur Torreense, por mbi të gjitha ka kaluar Benfikën, rivalen e përjetshme, sa u takon trofeve kombëtarë. Porto ka shkuar në kuotën e 88 trofeve, një më shumë se Benfika.

Kjo arritje mban edhe firmën e trajnerit Francesco Farioli, italianit që brenda një viti ka përmbysur hierarkitë në futbollin portugez. Triumfi i 25-të në Superkupë erdhi falë golit të danezit Victor Froholdt, që mjaftoi për të thyer rezistencën e Torreense, klub i divizionit të dytë që kishte fituar kupën me suksesin historik ndaj Sporting.

“Ishte shumë e rëndësishme ta fitonim këtë Superkupë edhe për faktin se tani kemi 88 trofe, një më shumë se Benfika. Tani nuk ka më dyshime se kush është klubi më i titulluar në Portugali” – ka thënë Farioli pas fitores, duke provokuar Benfikën.

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