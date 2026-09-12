Dinamo “shkërmoq” Partizanin në derbi, 6 gola në Vorë! Blutë triumfojnë 4-2 ndaj të kuqve
Dinamo ka marrë një fitore të madhe në derbin ndaj Partizanit, duke triumfuar me rezultatin 4-2 në javën e katërt të”Superiores”.
Sfida u zhvillua këtë të shtunë në stadiumin e Vorës.
Të dyja skuadrat dhuruan një ndeshje me ritëm dhe gola, por në fund ishte Dinamo ajo që doli me tri pikët, duke shënuar plot katër herë dhe duke mposhtur Partizanin 4-2.
Ky sukses i jep Dinamos një shtysë të rëndësishme në kampionat, ndërsa Partizani pëson një goditje pastriumfit nëjavën e kaluar. Të kuqtë vinin në këtë përballje pas fitores 3-2 ndaj Vllaznisë në Shkodër.
Derbi i kryeqytetit rezultoi spektakolar dhe me gjashtë gola, duke i dhënë kampionatit shqiptar një tjetër përballje të fortë mes dy skuadrave të Tiranës.
GOLAT
10′ Berisha
29′ Hoxhallari
32′ Ruben – Richards
48’ Fadairo
77’ Qardaku
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