☁️
Tiranë 23°C · Vranët 12 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
₿ CRYPTO
BTC $77,359 ▼ -0.69% ETH $2,531 ▼ -1.86% XRP $1.3701 ▼ -0.47% SOL $102.0100 ▼ -0.28%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
12 Sep 2026
Breaking
Partizani-Dinamo në RTSH, Bratu: Nuk ishte dita jonë Çuçi pas takimit me Ramën në Vlorë: Mbledhja nuk ishte për vendime, por për të shpjeguar thelbin e Reformës Territoriale Bakllava tradicionale me arra — ëmbëlsira e festave QMK: Ende aktiv zjarri pranë Belicës Partizani-Dinamo në RTSH, Daja: Derbi i kishte të gjitha, mundëm një rival
Menu
Boterori

Dinamo “shkërmoq” Partizanin në derbi, 6 gola në Vorë! Blutë triumfojnë 4-2 ndaj të kuqve

· 1 min lexim
Dinamo “shkërmoq” Partizanin në derbi, 6

Dinamo ka marrë një fitore të madhe në derbin ndaj Partizanit, duke triumfuar me rezultatin 4-2 në javën e katërt të”Superiores”.

Sfida u zhvillua këtë të shtunë në stadiumin e Vorës.

Të dyja skuadrat dhuruan një ndeshje me ritëm dhe gola, por në fund ishte Dinamo ajo që doli me tri pikët, duke shënuar plot katër herë dhe duke mposhtur Partizanin 4-2.

Ky sukses i jep Dinamos një shtysë të rëndësishme në kampionat, ndërsa Partizani pëson një goditje pastriumfit nëjavën e kaluar. Të kuqtë vinin në këtë përballje pas fitores 3-2 ndaj Vllaznisë në Shkodër.

Derbi i kryeqytetit rezultoi spektakolar dhe me gjashtë gola, duke i dhënë kampionatit shqiptar një tjetër përballje të fortë mes dy skuadrave të Tiranës.

GOLAT

10′ Berisha

29′ Hoxhallari

32′ Ruben – Richards

48’ Fadairo

77’ Qardaku

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu