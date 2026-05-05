Disiplina dënon kapitenin e Egnatias, gjobit Skënderbeun
Komisioni i Disiplinës pranë FSHF-së ka dhënë vendimet përkatëse për të gjitha parregullësitë e evidentuara gjatë fundjavës së kaluar futbollistike. E pëson kapiteni i Egnatias, Albano Aleksi, i cili është pezulluar me 4 javë nga aktiviteti për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes.
Është gjobitur me 200 mjë lekë klubi i Skënderbeut, për mospërmbushje të detyrimeve dhe përgjegjësive për rendin dhe sigurinë në ndeshje, si dhe për sjellje të gabuar të spektatorëve.
Nuk kanë munguar gjobat e pezullimet dhe në kategoritë më të ulëta apo në futbollin e moshave.
Vendimet e plota:
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.
KOMISIONI I DISIPLINËS DHE ETIKËS
