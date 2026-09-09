Dita e 102-të e protestës, qytetarët mblidhen para Kryeministrisë. Disa protestues bllokojnë qarkullimin (VIDEO)
Protesta e aktivistëve dhe qytetarëve në Tiranë hyri këtë të mërkurë në ditën e saj të 102-të ndërsa si çdo pasdite, pas orës 19:00, ata u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, ku vijuan me thirrjet “Ju erdhi fundi”, “Shqipëri e re”, “Rama jep dorëheqjen”, ” Rama në burg, Berisha në burg”, etj.
Pas grumbullimit në sheshin “Skënderbej”, protestuesit marshuan drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë ku po vijojnë me thirrjet kundër qeverisë dhe me fjalime.
Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e Kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë aktuale. Protestuesit gjithashtu kanë bllokuar qarkullimin e mjeteve në njërin krah të Unazës. Si çdo protestë tjetër, pas fjalimeve protestuesit pritet të marshojnë në rrugët e Tiranës.
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