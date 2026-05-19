Dje zyrtarizoi largimin pas shumë vitesh nga Real Madrid, Inter destinacioni më i mundshëm për mbrojtësin e njohur
Ditën e djeshme, Dani Carvajal zyrtarizoi largimin nga Real Madrid. Spanjollit i skadonte kontrata në fund të këtij sezoni dhe nuk pati mundësinë për një rinovim të ri, ndaj është i detyruar të gjejë një ekip të ri ku do të transferohet falas.
Interi është shfaqur si favoriti për të nënshkruar me Dani Carvajal, i cili pavarësisht moshës dhe dëmtimeve të njëpasnjëshme të sezonit të fundit, duket se është ende i gatshëm për të luajtur në nivel elitar. Zikaltrit e shohin Carvajal si mundësi e mirë për ta alternuar në krahun e djathtë me Denzel Dumfries, pasi Matteo Darmian i skadon kontrata në qershor dhe do të largohet si lojtar i lirë.
Bisedimet paraprake janë duke u zhvilluar dhe shumë shpejt pritet finalizimi i marrëveshjes. deri tani përflitet për një kontrat 1+1, ndërkohë që një çështje e rëndësishme është edhe pjesa e pagës. Carvajal duhet të pranojë një ulje të rrogës nga ajo që merrte aktualisht te Real Madrid.
