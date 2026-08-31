Dy të akuzuarit pranojnë fajësinë për barrikadat në Zveçan, veçohet procedura
Gjykata Themelore në Prishtinë ka veçuar procedurën ndaj Millosh Radosavljeviqit dhe Dushan Dobracit, të akuzuar në rastin e barrikadave të vitit 2022 në Komunën e Zveçanit.
Vendimi për veçimin e procedurës u mor pasi dy të akuzuarit kanë arritur marrëveshje me Prokurorinë për pranim të fajësisë.
Në seancën fillestare mungoi i akuzuari Nenad Orloviq, ndaj të cilit Gjykata ka përsëritur urdhërarrestin. Sipas raportit të Policisë, zyrtarët policorë kanë tentuar ta ekzekutojnë urdhërarrestin më 27 gusht, por Orloviqi nuk është gjetur në vendbanimin e tij. Fqinjët kanë deklaruar se ai jeton në Serbi, raporton “Betimi për Drejtësi”
Në seancë fillimisht mungoi edhe avokati Petroviq, i cili kishte njoftuar se ishte përfshirë në një aksident trafiku, ndërsa më vonë është paraqitur në gjykatë.
Po ashtu, mungoi avokati i Sërgjan Vuçiniqit, Bogdan Llaziq, i cili përmes emailit kishte njoftuar Gjykatën për pamundësinë e pjesëmarrjes për arsye shëndetësore.
Pas një pauze të shkurtër, Gjykata i ftoi palët të deklarohen lidhur me mundësinë e veçimit të procedurës për Radosavljeviqin dhe Dobracin, për shkak të marrëveshjeve për pranim të fajësisë.
Prokurori special Admir Shala nuk e kundërshtoi këtë propozim, duke e arsyetuar me ekonomizimin e procedurës. Veçimin e procedurës e mbështetën edhe mbrojtësit e dy të akuzuarve, Mahmut Halimi dhe Boban Petkoviq, si dhe vetë Radosavljeviqi e Dobraci.
Me aktvendim të Gjykatës, procedura ndaj Radosavljeviqit është veçuar për veprën penale “Bashkim për veprimtari kundërkushtetuese me qëllim të sulmit kundër rendit kushtetues”.
Ndërsa ndaj Dobracit procedura është veçuar për veprat penale “Bashkim në veprimtari kundërkushtetuese me qëllim të sulmit kundër rendit kushtetues” dhe “Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”.
Në këtë rast, përveç tyre, të akuzuar janë edhe Dushan Maksimoviq, Nemanja Joloviq, Sërgjan Vuçiniq dhe Nenad Orloviq, të cilët ngarkohen për veprat penale që lidhen me barrikadimin e rrugëve në Zveçan gjatë vitit 2022.
Për shkak të mungesës së Orloviqit dhe avokatit Llaziq, seanca fillestare për pjesën tjetër të të akuzuarve është shtyrë për 15 shtator 2026. /Telegrafi/
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