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Sporti

Këmbana alarmi që në start për Tiranën, 6 gola të pësuar në 2 ndeshjet e para

· 2 min lexim

Starti i kampionatit është mjaft zhgënjyes për Tiranën, që në dy ndeshje nuk ka mundur të marrë asnjë pikë. Nëse për ndeshjen e parë me Egnatian justifikohet me mungesat – pasi e kishte merkaton të bllokuar – por edhe me forcën e formën e kundërshtarit, për humbjen në Durrës nuk ka alibi.

Këmbanat e alarmit kanë filluar të bien që tani, edhe pse janë vetëm dy ndeshje. Alarmi vjen jo vetëm nga 2 humbjet, por më shumë nga 6 golat e pësuar nga skuadra e trajnerit Klafuriç në këto 180 minuta.

Tirana kaloi e para në avantazh në Durrës dhe i kishte të gjitha mundësitë për të mos dal pa pikë, por u ndëshkua tri herë nga Teuta. Edhe në Rrogozhinë bardheblutë pësuan 3 gola. Me 0 pikë dhe golaverazhin -5 pas dy javësh, te Tirana duhet të shqetësohen dhe jo pak, sepse ky start kaq i dobët në një kampionat të egër tregon se sa e vështirë është rruga për këtë skuadër.

Në fundjavë është programuar ndeshja me Vorën, e para në shtëpi për këtë kampionat. Reagimi është i detyrueshëm për të mos i kompromentuar më shumë pozitat.

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