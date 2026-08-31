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Kronika

Trupi i dekompozuar në Seman nuk identifikohet, ekspertiza në Tiranë do të krahasojë ADN-në me familjarët e personave të

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Trupi i

Identifikimi i trupit të dekompozuar që u gjet në grykëderdhjen e Semanit të premten, nuk është bërë i mundur nga ekspertiza paraprake në morgun e Fierit.

Për këtë arsye është dërguar për analiza të mëtejshme trupi i viktimës në Institutin e Mjekësisë Ligjore ku veç analizave për të përcaktuar moshën, shkakun dhe kohën saktë te vdekjes do të kryhet edhe analizë ADN-je. Nëpërmjet kësaj analize pritet të përcaktohen karakteristikat trupore të kufomës si pesha dhe gjatësia por edhe krahasimi me ADN-ne e disa familjarëve të cilët kanë raportuar si të larguar nga banesa të afërmit e tyre.

Burime nga policia e Fierit thanë se kufoma është mashkull dhe se gjatë këqyrjes paraprake mjeko-ligjore nuk janë konstatuar shenja dhune. Janë disa familje, një në Fier dhe të tjerat në disa qytete të vendit që kanë raportuar largimin nga banesa të të afërmve të tyre.

Duke këqyrur fazën e dekompozimit të kufomës në kohën kur u gjet nga autoritetet, mjekët ligjorë në Fier konfirmuan se koha e vdekjes përllogaritet rreth dy muaj më parë. Gjatë kësaj periudhe janë bërë edhe denoncimet për shtetasit e humbur për të cilat po bëhen verifikimet shkencore.

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