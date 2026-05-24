Dyshime për atentat. Të shtëna me armë në Shtëpinë e Bardhë (VIDEO)
Të shtëna me armë janë raportuar pranë Shtëpisë së Bardhë, sipas NBC News, ku dyshohet se janë shkrepur rreth 20 deri në 30 plumba.
Shërbimi Sekret Amerikan ka urdhëruar gazetarët e mbledhur në North Lawn që të futen menjëherë brenda sallës së konferencave për siguri.
Detajet mbeten ende të paqarta dhe deri tani nuk ka konfirmim zyrtar për ndonjë të dyshuar, motiv të mundshëm apo nëse ka persona të lënduar. Presidenti Donald Trump ndodhet në Shtëpinë e Bardhë.
Nje prej mediave ka filmuar momentin e të shtënave. Pamjet e ABC News kanë regjistruar audion e të shtënave në kohë reale. Raportohet se janë shkrepur rreth 20 deri në 30 plumba pranë Shtëpisë së Bardhë. Shërbimi Sekret largoi me urgjencë gazetarët nga North Lawn drejt sallës së konferencave
Deri tani nuk ka konfirmim për të lënduar, një të dyshuar apo motivin e ngjarjes.
BREAKING: Footage shows moment dozens gunshots heard near White House pic.twitter.com/0cO6BDD9XC
