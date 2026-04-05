Dyshohet për krime lufte në Kosovë, prokurorët kërkojnë paraburgim për ish-pjesëtarin e Ministrisë së Brendshme serbe
Prokurorët në Kosovë kanë kërkuar të dielën dërgimin në paraburgim të një ish-pjesëtari të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MUP), i cili u arrestua një ditë më parë nën dyshimin për krime të luftës kundër popullsisë civile në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998- ’99.
Arrestimi i të dyshuarit të shtunën, i identifikuar vetëm me inicialet A.D., nxiti reagim nga Serbia, e cila e cilësoi si të nxitur “politikisht” ndalimin e tij në Kosovë.
Gjykata Themelore në Prishtinë duhet të vendosë tani për kërkesën e prokurorëve.
Prokuroria Speciale e Kosovës tha të dielën në një njoftim për media se i dyshuari ishte pjesëtar i MUP-it serb në Ferizaj dhe polic i trafikut në regjionin e Kaçanikut në kohën kur dyshohet se kishte kryer krimet në mars të vitit 1999 në shatin Ivajë dhe fshatrat përreth të qytetit jugor të Kosovës.
Ai dyshohet se “në bashkëkryerje me persona të tjerë ende të paidentifikuar të forcave policore, ushtarake serbe, më 09.03.1999, gjatë një aksioni të organizuar policor ushtarak kundër popullsisë civile shqiptare, i detyroi banorët të largohen nga shtëpitë e tyre, të cilat më pas u dogjën dhe u shkatërruan”.
Gjithashtu, ai dyshohet për rrahjen dhe torturimin “në mënyrë brutale, çnjerëzore, fizike dhe psikike” dhe shkaktimin e “lëndimeve të rënda trupore” të 13 civilëve gjatë marrjes në pyetje në stacionin policor në Kaçanik.
Këta civilë ishin në mesin e 91 meshkuj që forcat serbe i kishin ndarë prej rreth 400 burrave, grave, pleqve e fëmijëve të grumbulluar për t’u dërguar në stacionin policor në Kaçanik, sipas Prokurorisë.
Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, tha të shtunën në një reagim se i arrestuari është polic në pension nga një fshat i Prizrenit dhe se ndalimi i tij ishte i nxitur “politikisht”.
“Prishtina vazhdon të përndjekë popullin serb nga Kosova, siç dëshmohet nga arrestimi i sotëm i A.D. nga fshati Grnçarë në rajonin e Pomoravës së Kosovës, një ish-polic i pensionuar, 26 vjet pas konfliktit”, thuhet në reagim.
Arrestimi i tij vjen pak javë pasi një gjykatë në Prishtinë i dënoi me burgim dy ish-pjesëtarët të forcave policore dhe ushtarake të Serbisë për krime lufte në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998- ‘99.
Gjykata në Prishtinë i dënoi më 18 mars Zoran Kostiqit me 15 vjet burgim, ndërsa Dragan Milloviçin me 7 vjet burgim gjatë një seance javën e kaluar.
Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë më shumë se 13.000 civilë – shumica shqiptarë – ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur.
Më shumë se 1.500 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë.
Kohët e fundit, autoritetet kosovare kanë arrestuar të dyshuar të shumtë dhe kanë ngritur një sërë aktakuzash për krime lufte në Kosovë.
Ndërkaq, që nga përfundimi i luftës, dhjetëra të dyshuar janë dënuar për këto krime para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.
Fillimisht pas luftës, përkatësisht nga viti 2000 dhe 2008, krimet e luftës në Kosovë u hetuan nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), ndërsa nga viti 2008, nga Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit (EULEX).
Më 2018, EULEX-i ia dorëzoi lëndët organeve vendore të drejtësisë./ REL
