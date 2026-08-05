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Sporti

Egnatia humbet provën e parë me Shamrock Rovers

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Egnatia bie në provën e parë të raundit të tretë të Europa League, 3-1 përballë Shamrock Rovers në ndeshjen e luajtur në Tallaght Stadium (Dublin)

Në pjesën e parë që u mbyll në barazim 1-1, irlandezët zhbllokuan sfidën me anë të Burke, që ktheu në gol një 11-metërsh në minutën e 29-të. Kampionët e Shqipërisë u përgjigjën në minutën e 41-të, po me 11-metërsh, me Jaime që gaboi në tentativën e parë, por jo në të dytën.

Në pjesën e dytë rrogozhinasit pësuan dy gola të shpejtë, brenda dy minutave, fillimisht shënoi Lopes 55’ e më pas Greene 57’. Pas këtij momenti skuadra e drejtuar nga Nevil Dede, duke kërkuar të rikuperojë, la shumë hapësira në mbrojtje, por irlandezët u treguan të pasaktë.

Përfundon 3-1 për irlandezët, me skuadrën rrogozhinase që do të ketë misionin e vështirë të përmbysjes në ndeshjen e kthimit.

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