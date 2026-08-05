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Sporti

Pas funeralit të Baresi-t, Taren e grabisin në tren

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Pasditja e të martës ka qenë jo si të tjerat për Igli Taren. Ish-drejtori sportiv i Lazio dhe Milan ishte prezent dje në ceremoninë ku iu dha lamtumira e fundit Baresi-t.

Në kthim, në trenin me destinacion kryeqytetin, ish-sulmuesi kaloi momente të pakëndshme, pasi dikush i kishte marrë çantën.

Me të mbërritur në stacion, Tare denoncoi ngjarjen dhe Policia ndërhyri në kohë duke hetuar dhe më pas ndaluar keqbërësin. E gjithë ngjarja u raportua nga rrjetet sociale të forcave italiane të rendit. A.V.

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