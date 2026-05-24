Eksperti Laçi ngre pikëpyetje: Ka një komplot ndaj Trump, sa herë që ka paqe me Iranin i ndodh një tenatitvë për atentat
Marlind Laçi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, ka folur këtë të diel për “Review” me Greta Topjanën në Euronews Albania lidhur me zhvillimet e fundit të ndodhura në luftën mes SHBA dhe Iranit, edhe me rastin e fundit të të shtënave të regjistruara në Shtëpinë e Bardhë mëngjesin e sotëm.
Laçi tha se sa herë që ka një mesazh për paqe mes Iranit dhe SHBA, ka një rast për tentativë ndaj Trump. Sipas tij, ka një komplot në prapaskenë që i bëhet Presidentit të SHBA.
“Duhet thënë që ka njëfarë dështimi të sigurisë së Presidentit Trump në këto raste, pasi siç e tha dhe zoti Shala, ky person ka pasur një precedent të shkuar dhe nuk ka qenë lejuar që të afrohet në afërsi të kompleksit të Shtëpisë së Bardhë, por ja ka dalë të afrohet më tepër se ç’duhet dhe kjo tregon se Presidenti Trump mund të përballet edhe me ndonjë komplot përballë një pale që vepron nën rrogoz, që i dërgon një mesazh që thuhet: ‘Ki kujdes se po shkel në interesat tona’. Është e çuditshme që në momentin që Presidenti Trump del në komunikatë zyrtare dhe shprehet që ne jemi në prag paqeje me Iranin, ka gjithmonë një akt të tillë”, tha Shala.
