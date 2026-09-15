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15 Sht 2026
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Sporti

Cikloni Malen: Po mendoj vetëm për të shënuar dhe për të fituar

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Malen ka goditur Serie A si një ciklon. Që nga goli i tij i parë më 18 janar (kundër Torinos), holandezi ka shënuar 20 gola në 22 paraqitje, të paktën dyfishi i numrit të çdo lojtari tjetër të Serie A në atë periudhë.

Duke parë pesë ligat kryesore evropiane, ai ka të paktën katër më shumë se kushdo tjetër (Harry Kane ka 16). Këto janë shifra mbresëlënëse për ish-lojtarin e Aston Villas, i cili mbetet i përqendruar në angazhimet e shumta që presin Romën në Itali dhe Evropë: “Unë, një idhull? Mendoj vetëm për të shënuar dhe për të fituar”, tha ai për DAZN. “Kemi objektiva të ekipit për të arritur, dhe kjo është e gjitha për të cilën mendoj”.

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