Interi përmbys Udinesen në “San Siro”
Interi u rikthye nga disavantazhi i dy golave për të fituar kundër Udineses me rezultatin 5-3 në javën e 4-t të Serie A, duke u zhvendosur në vendin e parë me një ecuri të përsosur përkrah Romës.
Megjithatë, zikaltërit duhej të rishikojnë disa momente të lojës, për të bërë korrigjimet e nevojshme. Ekipi i Chivu ishte dy gola prapa pas 15 minutave të para, me golat e Abankëah (9′) dhe Ekkelenkamp (16′).
Reagimi ishte i shpejtë dhe tabela e rezultateve shënoi 2-2 në pjesën e parë falë golave të Carlos Augusto (26′) dhe Barella (35′).
Në pjesën e dytë, Thuram (57′) përfundoi rikthimin, ndërsa Esposito (67′) dhe Bonny (79′) vulosën fitoren. Në kohën shtesë, Gueye (90’+1′) konfirmoi rezultatin 5-3.
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