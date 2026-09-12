EURO 2027 në Shqipëri, UEFA inspekton stadiumet pritëse
Shqipëria vijon përgatitjet për një prej eventeve më të rëndësishme të futbollit europian që do të zhvillohet në vendin tonë në vitin që vjen.
Siç dihet Shqipëria do të jetë bashkëorganizatore e Kampionatit Europian për moshat deri në 21 vjeç, një turne që do të sjellë në vendin tonë talentet më të spikatura të futbollit europian dhe një numër të konsiderueshëm ndeshjesh ndërkombëtare.
Në kuadër të përgatitjeve për këtë event madhor, një delegacion i UEFA-s ndodhet këto ditë në Shqipëri për një vizitë inspektuese në stadiumet që do të presin ndeshjet e kampionatit.
Vizita synon të vlerësojë nga afër infrastrukturën dhe kushtet e stadiumeve pritëse, si edhe të vijojë koordinimin për përgatitjet që do të nevojiten në prag të turneut.
Gjatë vizitës, delegacioni ka inspektuar stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër dhe “Elbasan Arena” në Elbasan, ndërsa në vijim po zhvillohen inspektimet në dy stadiumet e Tiranës që do të jenë pjesë e turneut.
Stadiumi “Air Albania” ishte ndalesa e radhës e delegacionit të UEFA-s, ndërsa të enjten do të inspektohet edhe “Arena e Demave”, stadiumi i klubit Partizani.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.