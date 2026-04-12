☁️
Tiranë 13°C · Vranët 12 April 2026
S&P 500 6,817 ▼0.11%
DOW 47,917 ▼0.56%
NASDAQ 22,903 ▲0.35%
NAFTA 96.57 ▲0%
ARI 4,787 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
₿ CRYPTO
BTC $71,116 ▼ -3.47% ETH $2,199 ▼ -5.02% XRP $1.3312 ▼ -2.83% SOL $82.0100 ▼ -4.58%
12 Apr 2026
Breaking
City shënon tre gola kundër Chelsea dhe frikëson Arsenalin Muriqi pasi parakaloi Eto’o: Faleminderit që më ndihmuat për të realizuar një nga ëndrrat e mia Pas mbylljes së votimeve vjen reagimi parë nga kreu i Opozitës hungareze Peter Magyar Mbretëria e Bashkuar: Po planifikojmë një koalicion për të siguruar kalimin në Ngushticën e Hormuzit Dalin rezultatet e para në zgjedhjet e Hungarisë, kryeson opozita
Menu
Sporti

Euro U-19, kualifikuese: Shqipëria mposhtet nga Turqia me rezultat minimal

· 2 min lexim

Kombëtarja U-19 e vajzave u mposht minimalisht 1-0 nga Turqia në ndeshjen e dytë të raundit të dytë të Kampionatit Europian për këtë grupmoshë. Takimi u zhvillua pasditen e sotme në “Shtëpinë e Futbollit”.

Trajnerja Kodra e nisi ndeshjen me këtë formacion: Helshani (GK), Nika, Vata, Leka, Bushati, Stalaj, Ago (C), Hysa, Kashari, Bajramaj, dhe Kadiolli.

Skuadra e drejtuar nga trajnerja Daniela Kodra zhvilloi një ndeshje të luftuar përballë Turqisë, duke u përpjekur të mbajë ekuilibrin gjatë gjithë takimit. Goli i vetëm i sfidës u shënua në minutën e 41-të nga Yaren Ersen, që i dha avantazhin dhe më pas fitoren skuadrës turke.

Në pjesën e dytë, kuqezezat tentuan të reagojnë dhe të gjejnë golin e barazimit, duke krijuar disa momente të mira në sulm, por nuk arritën të konkretizonin rastet e tyre.

Ndeshja u karakterizua edhe nga shumë duele në mesfushë dhe ndërhyrje të forta. Në minutën e 73-të Shqipëria mbeti me një lojtare më pak, pasi Hysa u ndëshkua me karton të kuq.

Pas dy ndeshjeve të para të këtij raundi, Shqipëria numëron një pikë në grup pas barazimit 2-2 ndaj Malit të Zi dhe humbjes ndaj Turqisë.

Kuqezezat do të luajnë ndeshjen e fundit të këtij raundi ndaj Lihtenshtejnit më 15 prill, në ora 14:00, në “Shtëpinë e Futbollit”.

The post Euro U-19, kualifikuese: Shqipëria mposhtet nga Turqia me rezultat minimal appeared first on Telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu