EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $75,909 ▼ -0.16% ETH $2,267 ▼ -0.64% XRP $1.3647 ▼ -0.84% SOL $83.0700 ▼ -0.53%
S&P 500 7,118 ▼0.29 % DOW 48,806 ▼0.68 % NASDAQ 24,573 ▼0.37 % NAFTA 107.28 ▲7.36 % ARI 4,560 ▼1.05 % S&P 500 7,118 ▼0.29 % DOW 48,806 ▼0.68 % NASDAQ 24,573 ▼0.37 % NAFTA 107.28 ▲7.36 % ARI 4,560 ▼1.05 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Conference League

Europa & Conference League: Mësohen gjysmëfinalistët e parë. Ekipi i Bundesligës turpëron spanjollët e Celta Vigo

Freiburg është ekipi i parë që siguron biletën për në gjysmëfinale. Ekipi i Bundesligës ka fituar edhe në ndeshjen e kthimit 1-3 ndaj spanjollëve të Celta Vigo.

Gjermanët shkojnë në gjysmëfinale me rezultatin e përgjithshëm 6-1, pasi në shtëpi fituan 3-0 një javë më parë. Përsa i përket takimit të sotëm, golat u shënuan nga Igor Matanovic dhe dopietë e japonezit Yuito Suzuki. Në orën 21:00 luhen çerekfinalet e tjera: Aston Villa-Bologna, Betis-Braga dhe Nottingham-Porto.

Shakhtar Donetsk është gjysmëfinalisti i parë në Conference League. Ukrainasit eliminuan holandezët e AZ Alkmaar. Takimi i parë përfundoi 3-0 për Shakhtar, takimi i kthimit u mbyll në barazim 2-2. Në orën 21:00 luhen çerekfinalet e tjera: AEK-Rayo Vallecano, Fiorentina-Crystal Palace dhe Strasbourg-Mainz.

