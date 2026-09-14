Familjarët e viktimave në “Pulse” të mërkurën në marsh: Na mbështetni
Gjykata Themelore Penale në Shkup shtyu seancën dëgjimore në gjyqin kundër 13 oficerëve të policisë të akuzuar për krime të rënda kundër sigurisë publike, të lidhura me tragjedinë në diskotekën “Pulse” në Koçan.
Arsyeja e shtyrjes është mosparaqitja e dëshmitarëve të caktuar për seancën dëgjimore. Siç informoi gjykata, disa nga thirrjet e dëshmitarëve u kthyen si të dorëzuara në mënyrë të pahijshme ose të shënuara “nuk kërkoi”, ndërsa për të tjerët nuk ka prova se janë pranuar.
Një dëshmitar, njoftoi prokurorja Spasenka Andonova, konfirmoi me telefon se e kishte marrë thirrjen, por deklaroi se do të vinte vetëm nëse siguronte transportin për në Shkup.
Gjyqtarja Fanka Jançuleva-Mihailovska njoftoi se për seancën e ardhshme, thirrjet do të dorëzoheshin përmes stacionit policor. Nëse dëshmitarët nuk paraqiten përsëri, siç tha ajo, do të zbatohen mekanizma ligjorë – gjoba dhe shoqërim i detyruar. Seanca e ardhshme është caktuar për 21 shtator.
Pas seancës së sotme, Dragi Stojanov, babai i Pançe Stojanov, shprehu pakënaqësi me shtyrjen e përsëritur dhe i bëri thirrje gjykatës të përdorë të gjitha mekanizmat.
Stojanov theksoi gjithashtu se familjet po përballen me presion nga avokatët për, siç tha ai, “atë që po themi për ta”.
“Avokatët po kërcënojnë se do të ngrenë padi penale kundër nesh për atë që po themi për ta. Ne do të rekomandojmë që para se të ngrenë padi penale, të vënë gishtin në kokë dhe të mendojnë për këtë, të ndërrojnë anë për 10 minuta dhe të mendojnë se si do të ishte nëse do të ishte fëmija i tyre. Nëse mendojnë se duke ngritur padi penale do të marrin para nga unë, këtë do të marrin”, tha ai.
Ai informoi se të mërkurën do të mbahet marshim me rastin e një viti e gjysmë që nga ngjarja tragjike.
“Le të vijnë njerëzit dhe të na mbështesin. Duke na mbështetur, ata po mbështesin të gjithë që të mos ndodhë përsëri, kur i lanë fëmijët të hynin në diskotekë për t’u kthyer të sigurt”, shtoi ai.
Gjykimi lidhet me zjarrin tragjik që shpërtheu më 16 mars në diskotekën Pulse në Koçani, në të cilin vdiqën 63 persona dhe mbi 200 u plagosën.
Sipas aktakuzës, oficerët e policisë në detyrë ishin gjithashtu të angazhuar në diskotekë, por nuk e ndaluan festën dhe as nuk penguan përdorimin e piroteknikës./Telegrafi/
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