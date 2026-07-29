Fetai: Qeveria e RMV-së më ka emëruar të Dërguar Special për Bashkimin Evropian në Bruksel
Ish-zëvendëskryeministri për qeverisje të mirë, Arben Fetai, ka konfirmuar sot se qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka emëruar të Dërguar Special për Bashkimin Evropian në Bruksel, informon Telegrafi Maqedoni.
Ai përmes njoftimin thotë se detyra e re ka përgjegjësi të madhe, pasi vendi i Maqedonisë së Veriut është në BE, ndaj me punë dhe përkushtim do të mundësohet që vendi të ketë të ardhme evropiane.
Njoftimi i plotë:
Një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit
Në seancën e mbajtur dje, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut më emëroi të Dërguar Special për Bashkimin Evropian, me seli në Bruksel.Ky është një nder i madh, por pa dyshim një përgjegjësi edhe më e madhe. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit të integrimit evropian të vendit tonë, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-së, kontribuar në tejkalimin e sfidave politike e diplomatike, si dhe duke e bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel e në kryeqytetet evropiane.Pas një karriere të gjatë në Bruksel dhe me përvojën e fituar në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku kam dëshmuar përkushtimin tim ndaj perspektivës evropiane të vendit, e marr këtë detyrë me bindjen e plotë se e ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në BE.Falënderoj Kryeministrin dhe Qeverinë për besimin. Rruga drejt Brukselit vazhdon. Me vendosmëri, me partneritet dhe me besim të plotë në të ardhmen tonë evropiane.
Kujtojmë se Kuvendi miratoi dorëheqjen e Fetait në muajin qershor, teksa prej atëherë përflitej se i njejti mund të angazhohet në Bruksel. /Telegrafi
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