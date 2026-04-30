FIFA propozon detyrimin e një lojtari të akademisë në fushë, shqetësime për futbollin shqiptar
FIFA propozon detyrimin e një lojtari të akademisë në fushë, shqetësime për futbollin shqiptar
FIFA po shqyrton një ndryshim të rëndësishëm rregullator që do t’i kërkonte çdo skuadre të ketë në fushë të paktën një lojtar të dalë nga akademia në kategorinë U-20 ose U-21. Synimi është mbrojtja e talentit vendor dhe detyrimi i klubeve që të investojnë në formimin e të rinjve, duke forcuar rrugët e zhvillimit të brendshëm.
Sipas telesport, ideja ka marrë miratimin e konsultimeve paraprake dhe pritet të shkojë për votim në Këshillin e FIFA-s vitin e ardhshëm. Nisma synon të parandalojë praktikën e përdorimit masiv të të huajve dhe të rikthejë vëmendjen te akademitë lokale si burim i qëndrueshëm i talentit.
Në kontrast, në Shqipëri Federata Shqiptare e Futbollit ka hequr kufizimet për futbollistët e huaj, duke lejuar aktivizimin e 11 të huaj në një ekip, madje edhe në kampionatet e moshave. Kjo ka krijuar një ambient ku akademitë shpesh trajtohen si burim të ardhurash për klubet: prindërit paguajnë tarifa për trajnim, ndërsa lojtarët e rinj shohin pak mundësi reale për t’u promovuar në ekipin e parë.
Pasojat janë të qarta: nëse vazhdon kjo praktikë, në të ardhmen do të kërcënohet përbërja e ekipeve kombëtare dhe identiteti i futbollit vendor, pasi pak nga të rinjtë do të arrijnë të përfshihen në nivelet e larta. Raporton telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.