☁️
Tiranë 17°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.88 ▲0.94%
ARI 4,606 ▲0.96%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,825 ▼ -1.59% ETH $2,251 ▼ -3.14% XRP $1.3696 ▼ -1.57% SOL $83.0600 ▼ -1.84%
30 Apr 2026
Breaking
FIFA propozon detyrimin e një lojtari të akademisë në fushë, shqetësime për futbollin shqiptar Neymar i kërkon Ancelottit ftesën për Botërorin 2026: shpreson një finale Brazil–Argjentinë Ian Somerhalder tregon si u përball me borxhin tetëshifror dhe rolin vendimtar të Nikki Reed Atletico barazon me Arsenalin, Julian Alvarez i përgjigjet Gyokeres Euroliga: Fitore e vështirë për Realin
Menu
Boterori

FIFA propozon detyrimin e një lojtari të akademisë në fushë, shqetësime për futbollin shqiptar

· 2 min lexim

FIFA po shqyrton një ndryshim të rëndësishëm rregullator që do t’i kërkonte çdo skuadre të ketë në fushë të paktën një lojtar të dalë nga akademia në kategorinë U-20 ose U-21. Synimi është mbrojtja e talentit vendor dhe detyrimi i klubeve që të investojnë në formimin e të rinjve, duke forcuar rrugët e zhvillimit të brendshëm.

Sipas telesport, ideja ka marrë miratimin e konsultimeve paraprake dhe pritet të shkojë për votim në Këshillin e FIFA-s vitin e ardhshëm. Nisma synon të parandalojë praktikën e përdorimit masiv të të huajve dhe të rikthejë vëmendjen te akademitë lokale si burim i qëndrueshëm i talentit.

Në kontrast, në Shqipëri Federata Shqiptare e Futbollit ka hequr kufizimet për futbollistët e huaj, duke lejuar aktivizimin e 11 të huaj në një ekip, madje edhe në kampionatet e moshave. Kjo ka krijuar një ambient ku akademitë shpesh trajtohen si burim të ardhurash për klubet: prindërit paguajnë tarifa për trajnim, ndërsa lojtarët e rinj shohin pak mundësi reale për t’u promovuar në ekipin e parë.

Pasojat janë të qarta: nëse vazhdon kjo praktikë, në të ardhmen do të kërcënohet përbërja e ekipeve kombëtare dhe identiteti i futbollit vendor, pasi pak nga të rinjtë do të arrijnë të përfshihen në nivelet e larta. Raporton telesport.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

