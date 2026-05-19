☁️
Tiranë 19°C · Vranët 19 May 2026
S&P 500 7,344 ▼0.8%
DOW 49,401 ▼0.57%
NASDAQ 25,779 ▼1.19%
NAFTA 103.83 ▼0.53%
ARI 4,512 ▼1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,431 ▲ +0.04% ETH $2,108 ▲ +0.09% XRP $1.3644 ▼ -0.99% SOL $84.1900 ▼ -0.05%
S&P 500 7,344 ▼0.8 % DOW 49,401 ▼0.57 % NASDAQ 25,779 ▼1.19 % NAFTA 103.83 ▼0.53 % ARI 4,512 ▼1 % S&P 500 7,344 ▼0.8 % DOW 49,401 ▼0.57 % NASDAQ 25,779 ▼1.19 % NAFTA 103.83 ▼0.53 % ARI 4,512 ▼1 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Ndalohen shtatë shoferë gjatë 24 orëve të fundit, vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit ​“Po të më quan mua dikush Bekë Serbia, nuk ia fali”, çka po paralajmëron anëtari i AAK-së Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi u përpoqën të destabilizonin Kosovën dhe të kompromentonin KFOR-in Kosovë/ Akuzohen për cenim të vullnetit të lirë të votuesve në Graçanicë, arrestohen pesë persona Qeveria rishikon ligjin për pagesat e vonuara, afate strikte dhe kamatëvonesa automatike për të mbrojtur bizneset
Menu
Maqedonia

Filipçe: Krahët e Orbanit dhe Vuçiqit që çojnë te Mickoski do të çmontohen

· 2 min lexim

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp tha se krahët e ndikimit financiar, politik dhe mediatik që burojnë nga Orbani dhe Vuçiqi dhe që çojnë te Mickoski do të çmontohen.

Filipçe theksoi se ekziston një rrjet i fortë propagande dhe ndikime politike në rajon, të cilat janë të vetëdijshme për atë që po bën kjo qeveri, e cila qëllimisht po na mban si një shtojcë këtu në Ballkan, dhe e gjithë kjo për pasurim personal.

“Hristijanin e kontrollojnë si Vuçiqi ashtu edhe Orbani. Propaganda e udhëhequr nga mediat e Orbanit, fushata e zezë, praktikisht propagandë, e cila ka stilin e propagandës së Gebelsit, e cila buron nga Orbani, përmes Vuçiqit në Serbi dhe këtu me ne”, tha Filipçe.

Qytetarët u gënjyen se kjo qeveri, kur ishte në opozitë, ishte një opsion i vërtetë patriotik, se po luftonte për interesat e qytetarëve, se LSDM kishte rrezikuar interesat kombëtare, dhe e gjithë kjo me një fushatë të fortë të zezë, praktikisht propagandë që ka stilin e propagandës së Gebelsit që buronte nga Orbani përmes Vuçiçit në Serbi edhe këtu ke ne”, shtoi ai.

“Shikoni se si po ia dalin këta njerëz në vendet e tyre dhe çfarë po bënin: duke i ndarë njerëzit, duke përhapur gjuhë urrejtjeje, duke krijuar armiq artificialë, kriza artificiale. Ky është sistemi i kopjimit dhe ngjitjes që po bën Mickoski – duke kopjuar Vuçiqin, duke kopjuar Orbanin. Kjo është ajo që po bën Petar Maxhar, duke e çmontuar atë sistem. Ato degë që në çdo bazë, financiare, në aspektin e kredive, biznesit dhe medias, çojnë te Hristijan Mickoski, do të çmontohen edhe në vendin tonë. Vendi do të çlirohet, hapësira mediatike gjithashtu do të çlirohet”, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë