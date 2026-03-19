☁️
Tiranë 13°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,575 ▼0.74%
DOW 45,818 ▼0.88%
NASDAQ 21,953 ▼0.9%
NAFTA 96.93 ▲1.54%
ARI 4,577 ▼6.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,636 ▼ -2.51% ETH $2,125 ▼ -3.09% XRP $1.4331 ▼ -0.89% SOL $87.9200 ▼ -1.73%
19 Mar 2026
Breaking
Përfundojnë punimet në urën e Milotit, hapet për qarkullimin e automjeteve
Menu
Bota

FOKUS – Çmimet e gazit natyror arrijnë nivel rekord në BE pas sulmeve të Iranit në Katar

· 1 min lexim

Çmimet e gazit natyror në Bashkimin Evropian (BE) kanë arritur nivelin më të lartë që nga janari 2023, pas sulmeve të Iranit ndaj qendrës së gazit natyror të lëngshëm (LNG) në Katar.

Çmimet evropiane të kontratave të së ardhmes për gazin natyror u rritën mbi 25 për qind, duke arritur rreth 78 dollarë për megavat-orë, që shënon nivelin më të lartë në më shumë se tre vite.

Dje, Irani kreu sulme ndaj qytetit industrial Ras Laffan në Katar, impianti më i madh në botë për eksportin e LNG-së.

Emiratet e Bashkuara Arabe gjithashtu ndaluan operacionet në objektet e gazit në Habshan pas interceptimit të raketave ndërsa asetet e LNG-së të Bahreinit thuhet se janë shënjestruar nga sulme të rënda me raketa.

Rreth 20 për qind e flukseve globale të LNG-së zakonisht kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila është mbyllur në masë të madhe që nga fillimi i luftës më 28 shkurt.   /os/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu