FOKUS – Çmimet e gazit natyror arrijnë nivel rekord në BE pas sulmeve të Iranit në Katar
Çmimet e gazit natyror në Bashkimin Evropian (BE) kanë arritur nivelin më të lartë që nga janari 2023, pas sulmeve të Iranit ndaj qendrës së gazit natyror të lëngshëm (LNG) në Katar.
Çmimet evropiane të kontratave të së ardhmes për gazin natyror u rritën mbi 25 për qind, duke arritur rreth 78 dollarë për megavat-orë, që shënon nivelin më të lartë në më shumë se tre vite.
Dje, Irani kreu sulme ndaj qytetit industrial Ras Laffan në Katar, impianti më i madh në botë për eksportin e LNG-së.
Emiratet e Bashkuara Arabe gjithashtu ndaluan operacionet në objektet e gazit në Habshan pas interceptimit të raketave ndërsa asetet e LNG-së të Bahreinit thuhet se janë shënjestruar nga sulme të rënda me raketa.
Rreth 20 për qind e flukseve globale të LNG-së zakonisht kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila është mbyllur në masë të madhe që nga fillimi i luftës më 28 shkurt. /os/
