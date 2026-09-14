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Bota

FOKUS – Kanadaja propozon një organ global për kontrollin e IA- sē

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një organ

TORONTO, 14 Kanadaja mbështet krijimin e një organizmi global për “stabilitetin teknologjik”, i cili do të ndihmonte në mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale dhe garantimin e sigurisë së saj, deklaroi kryeministri kanadez Mark Carney në një intervistë për Bloomberg.

“Nevojitet koordinim. Në fund të fundit, sipas pikëpamjes sonë, do të kishte kuptim krijimi i një Komiteti për Stabilitetin Teknologjik, sipas modelit të Bordit të Stabilitetit Financiar”, theksoi Carney.

Sipas tij, një mekanizëm i tillë do të mundësonte bashkëpunim më të madh ndërkombëtar për përballimin e rreziqeve që lidhen me zhvillimin e shpejtë të teknologjive të reja dhe veçanërisht të inteligjencës artificiale.

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