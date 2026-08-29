FOKUS – Kina: Dialogu dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugëdalje nga tensionet midis SHBA-së dhe Iranit
PEKIN, 29 gusht /ATSH – AA/ – Kina përsëriti se dialogu dhe negociatat diplomatike “janë e vetmja rrugëdalje e qëndrueshme” nga tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit mes sanksioneve të reja ekonomike të SHBA-së kundër Iranit.
Lidhur me Iranin, “dialogu dhe negociatat janë e vetmja rrugëdalje e qëndrueshme”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian.
“Kina kundërshton sanksionet e paligjshme dhe të njëanshme (dhe) qëndrimi ynë është konsistent dhe i qartë”, theksoi ai.
Vërejtjet e Lin pasuan komentet e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili la të kuptohej se do të sanksiononte bankat kineze për shkak të lidhjeve të tyre me Iranin.
Kur u pyet në Zyrën Ovale të enjten nëse Washingtoni planifikon të sanksionojë bankat kineze të lidhura me Iranin, Trump sugjeroi që masat të mbeten të mundshme, duke u përgjigjur: “Kush tha që nuk po e bëj?… Nuk e dini nëse po e bëj. Epo, nuk kam pse të njoftoj gjithçka, apo jo?”.
Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, konfirmoi se negociatat e drejtpërdrejta me Teheranin mbeten të bllokuara, duke deklaruar se Washingtoni po rrit presionin ekonomik nën iniciativën e tij “Operacioni i Përjashtuari Ekonomik” (Operation Economic Outcast), ndërsa Trump vazhdon të mbajë “të gjitha opsionet në tryezë”.
Fushata e Washingtonit për të izoluar Teheranin nga sistemi financiar global vjen pas luftës SHBA-Iran, e cila filloi më 28 shkurt dhe vrau qindra njerëz në Iran, përfshirë 18 ushtarakë amerikanë.
Tensionet përkojnë gjithashtu me vizitën e planifikuar reciproke të Presidentit Kinez Xi Jinping në SHBA pas udhëtimit të Trumpit në Pekin në maj.
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