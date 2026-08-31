FOKUS – Marrëveshje miliardëshe Greqi-Izrael për mbrojtjen kundërajrore
ATHINË, 31 gusht /ATSH-ANA/ – Greqia dhe Izraeli nënshkruan sot një marrëveshje ndërqeveritare për zhvillimin e një mburoje kundërajrore, antibalistike dhe kundër dronëve, e njohur si “Mburoja e Akilit”, që përmban një sistem gjithëpërfshirës dhe të integruar komande dhe kontrolli.
Marrëveshja, me vlerë 3,035 miliardë euro, u nënshkrua në Tel Aviv midis Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Greqisë dhe palës izraelite.
Sipas një njoftimi zyrtar nga Ministria greke e Mbrojtjes, pala greke e marrëveshjes, e cila parashikon nisjen e menjëhershme të zbatimit të programit, u nënshkrua nga gjenerallejtënanti Ioannis Bouras, drejtor i përgjithshëm për Investimet në Mbrojtje dhe Armatimet.
Nga pala izraelite, marrëveshja u nënshkrua nga drejtori i përgjithshëm i Ministrisë izraelite të Mbrojtjes, Amir Baram.
Zbatimi i tij parashikon pjesëmarrje të gjerë nga ekosistemi i mbrojtjes dhe teknologjisë së Greqisë, me 19 kompani greke të përfshira tashmë në procedurat përkatëse.
Pjesa e tyre tejkalon 25%, duke arritur konkretisht në 750 milionë euro.
Në të njëjtën kohë, programi parashikon krijimin e një baze prodhimi në Greqi me potencial eksporti.
“Greqia është vendi i parë i Bashkimit Evropian që miraton një sistem të ngjashëm. Ndryshimi i shpejtë i gjithçkaje është një kusht thelbësor për mbijetesën kombëtare përballë revizionizmit dhe kërcënimit gjithnjë në zgjerim”, tha ministri grek i Mbrojtjes, Nikos Dendias./ a.jor.
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